SC Salzgitter fährt den nächsten Doppelsieg ein

Jennifer Dreyer holte am Wochenende drei von vier möglichen Punkten und hatte damit großen Anteil am Doppelsieg ihres SC Salzgitter.

6:2, 6:2 – was aussieht, wie ein Tennisergebnis sorgt dafür, dass der SC Salzgitter Sportfreunde weiterhin die Tabelle der Badminton-Verbandsklasse ungeschlagen anführt. Mit diesen Resultaten schlug der SCS am Wochenende nämlich sowohl die SG Drömling/Königslutter als auch den USC Braunschweig II beim Auswärtsspieltag in Göttingen. Auch der SCS II blieb in der Bezirksliga ohne Niederlage.

SC Salzgitter – SG Drömling/Königslutter 6:2. Der entscheidende Faktor zum deutlichen Sieg, war die Nervenstärke der Sportfreunde. Denn das Ergebnis täuscht deutlich darüber hinweg, wie eng die Partie eigentlich war. Das 2. Herrendoppel, das Damendoppel sowie die Einzel von Yvonne Lößner, Thomas Lößner und Kapitän Jörgen Fuchs gingen allesamt über drei Sätze. Und jeweils behielt der SCS die Oberhand. Exemplarisch für die Nervenstärke nannte Fuchs Jennifer Dreyer und Yvonne Lößner: „Die beiden Mädels haben in ihrem Doppel eigentlich den kompletten dritten Satz hinten gelegen und dann am Ende vollkommen ohne Nerven mit 23:21 gewonnen. Das war wirklich richtig stark.“ Den sechsten Punkt holte Neuzugang Marcel Adam, der genauso wie Yvonne Lößner weiter bei einer 100-Prozent-Quote in dieser noch jungen Saison steht. „Die beiden haben sich wirklich sehr gut ins Team integriert und helfen uns mit ihren Siegen enorm“, freute sich Fuchs.

SC Salzgitter – USC Braunschweig II 6:2. Mit dem gleichen Ergebnis endete auch die Partie gegen den USC Braunschweig II. „Diesmal spiegelte aber das Resultat auch den Spielverlauf wieder“, so Fuchs, der an der Seite von Thomas Lößner wie schon gegen die SG Drömling/Königslutter sein Doppel in zwei Sätzen verlor. „Das war wirklich nicht gut von uns und ärgert mich auch.“ Lößner verlor dann auch das einzige Drei-Satz-Match der Begegnung in seinem 3. Herreneinzel. Alle anderen Partien gingen in zwei Durchgängen an die Sportfreunde. Das bedeutet auch, dass die beiden Neuzugänge weiter bei 100 Prozent stehen. „Jetzt haben wir erst einmal bis Mitte November spielfrei und dann geht es in Braunschweig gegen den SK 56 Göttingen. Die sind aktuell Zweiter und haben genau wie wir vier Siege aus vier Spielen geholt. Das wird ein richtiger Gradmesser für uns“, blickte Fuchs bereits auf den kommenden Spieltag.

Bezirksliga: Sieg und Unentschieden für den SC Salzgitter II in Seesen

Der SC Salzgitter II steht nach vier Spielen auf Platz 2 der Bezirksliga-Tabelle. Am vergangenen Wochenende fuhr das Team um Kapitän Bernd Tiefenberg einen 5:3-Sieg gegen das Badminton-Team Braunschweig ein. Dabei holten Tiefenberg (Doppel/Mixed), Dirk Weiner (Doppel/Einzel), Kristin Weiner (Doppel/Einzel) und Natalie Krauter (Doppel/Mixed) jeweils zwei Siege. Gegen Gastgeber MTV Seesen reichte es zu einem 4:4-Unentschieden, wobei Lukas Nowak beim 14:21, 21:16, 20:22 in seinem Einzel sogar den zweiten Tagessieg auf dem Schläger hatte.

