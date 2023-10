Union Salzgitter II verliert die Heimpremiere gegen Geismar

Nach der Auftakt-Niederlage beim VfL Oker ging auch die Heimpremiere für den Tischtennis-Landesligisten SV Union Salzgitter II schief. Die Sölter unterlagen dem TTV Geismar mit 6:9.

Trotz der Niederlage war Kapitän Florian Wegner mit dem Spielverlauf nicht unzufrieden. Diese These bezog der 48-Jährige vor allem auf seine eigene Ausbeute. So zeigte er sich an der Seite von Neuzugang Manfred Zilling nicht nur im Doppel dem Duo Ulf-Eike Laubner/Markus Friedrich überlegen, sondern siegte auch gegen Laubner im Einzel klar mit 3:0. Den dritten Zähler steuerte die Nummer 3 der Unioner in einem spannenden Schlagabtausch mit dem Finnen Mykola Bezkorovaynyy nach fünf Sätzen bei.

Darius Schön holt sich ein Sonderlob für seine Leistungen im Einzel ab

Nicht weniger gute Noten verdiente sich Darius Schön, der zwar im Duett mit Dan Klautzsch im Einser-Doppel gegen Marius Oberdiek und Maro-Simon Franke den Kürzeren zog, aber seine Einzel fast problemlos über die Ziellinie brachte. Dabei halfen dem 21-jährigen Frontmann seine trickreichen Aufschläge. Selbst im Topduell ließ er dem oberligaerfahrenen Nils Hollung beim 11:3, 11:9, 11:6 nicht den Hauch einer Chance. „Das war wirklich eine tolle Leistung“, lobte Wegner den Servicespezialisten.

Lobende Worte fand der Kapitän auch für die Nervenstärke von Zilling, der trotz eines 0:2-Rückstands Laubner im Entscheidungssatz noch 14:12 bezwang, dabei zwei Matchbälle seines Gegners vereitelte und auf 6:7 für Union II verkürzte. Die Hoffnungen auf ein Remis machten jedoch Peter Scheer und Klautzsch zunichte. „Peter und Dan haben zwar tapfer gekämpft, aber gegen zwei Defensivspieler fanden sie keine geeigneten Mittel. Wir haben im Verein keine Abwehrspieler als Trainingspartner“, bedauerte Wegner und kommentierte: „Wir sind nicht frustriert.“

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de