Der DC Hallendorf schwimmt weiter auf der Erfolgswelle

Pascal Jeske machte in den Doppeln an der Seite von Markus Hoffmann die Siege gegen Holzhausen/Porta und Dutch Legionaires dingfest.

Die Ungeschlagen-Serie des DC Hallendorf geht unvermindert weiter. In der Darts-Niedersachsenliga reitet der Aufsteiger weiter seine Erfolgswelle und feierte am Wochenende die Siege 37 und 38 in Serie! Beim 7:5 konnte auch der letztjährige Vizemeister TuS Holzhausen/Porta die Truppe von Kapitän Markus Hoffmann nicht stoppen, anschließend setzten sich die Hallendorfer gegen die Dutch Legionaires sicher mit 8:4 durch.

Gegen Holzhausen/Porta entscheidet das letzte Leg über Sieg und Niederlage

DC Hallendorf – TuS Holzhausen/Porta 7:5. Als einzige Mannschaft ohne jeglichen Punktverlust grüßt der DCH weiter von der Tabellenspitze und beweist eindrucksvoll, dass er sich in der 3. Liga pudelwohl fühlt. Nach dem völlig ungefährdeten Saisonauftakt gegen Osnabrück (11:1) und Wolfsburg (10:2) wartete mit Holzhausen/Porta das erste dicke Brett, das es zu bohren galt. Der Vizemeister der vergangenen Saison gehört definitiv zu den stärksten Gegnern in der Liga. Mit 5:1 lag der DCH in den Einzeln bereits in Führung, doch der TuS ließ sich davon nicht beirren und verkürzte auf 5:3.

In den Doppeln ließ Holzhausen prompt den Ausgleich folgen, gab dabei nur ein einziges Leg ab. Plötzlich drohte den Hallendorfern der erste Fleck auf der bis dato blütenweißen Weste. Marcus Kirchmann und Pascal Jeske sorgten mit ihrem 3:1-Erfolg für etwas Beruhigung. Kevin Nitschke und Timo Schweppe gingen derweil mit 2:2 in den Decider, der über Sieg oder Remis entscheiden musste. Groß war der Jubel, als die Hallendorfer den letzten Dart im Doppel versenkten und den Gesamtsieg holten.

Der DC Hallendorf lässt gegen die Dutch Legionaires nichts anbrennen

DC Hallendorf – Dutch Legionaires 8:4. Gegen Mitaufsteiger und Gastgeber Dutch Legionaires gingen die Hallendorfer ebenfalls mit einem 5:3-Vosprung aus den Einzeln hinaus. Besonders hochklassig waren vor allem die Partien von Daniel Riedel, Marcus Kirchmann und Kapitän Markus Hoffmann. „In den Doppeln wollten wir dann gleich den Sack zubinden und haben die stärksten Duos zu Beginn aufgestellt“, berichtete Markus Hoffmann.

Das waren viele schöne Spiele von uns. Ich finde es toll, dass es weiter so erfolgreich läuft. Markus Hoffmann, Kapitän des DC Hallendorf

Dieser Schachzug ging auf. Hoffmann/Pascal Jeske eröffneten den Reigen mit einem klaren 3:0. Ein Punkt war damit schon sicher, doch der DCH wollte mehr. Marcus Kirchmann/Daniel Riedel legten parallel mit einem 3:1 nach. Dabei spielten sie ihr bestes Leg mit nur 12 Darts von 501 auf Null herunter. Die Neuzugänge Patrick Heitmüller/Kevin Nitschke zogen im Expresstempo mit 18, 20 und 21 Darts nach. Das abschließende 1:3 von Eugen Stober/Timo Schweppe hatte nur noch statistischen Wert. „Das waren viele schöne Spiele von uns. Ich finde es toll, dass es weiter so erfolgreich läuft“, freute sich Markus Hoffmann über den vierten Sieg im vierten Spiel und mindestens drei weitere Wochen auf dem Platz an der Sonne.

