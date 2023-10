Der TSV Salzgitter ist wieder Tabellenschlusslicht

Der TSV Salzgitter (in Grün) hatte gegen Kissenbrück eine Halbzeit lang alles im Griff, stand am Ende aber doch mit leeren Händen da.

Sieg und Niederlage in der Nordharzliga und viele Tore in der 1. Nordharzklasse: Das Fußball-Wochenende auf Kreisebene hatte viel zu bieten. Durch die 1:2-Heimniederlage gegen den SV Kissenbrück rutscht der TSV Salzgitter wieder ans Tabellenende der Nordharzliga Staffel 2.

Nordharzliga

TSV Salzgitter – SV Kissenbrück 1:2 (1:0). Tore: 1:0 Wicher (35.), 1:1 Özdemir (49.), 1:2 Hieret (67.).

Nach dem Aufwind und vier ungeschlagenen Spielen befindet sich der TSV Salzgitter derzeit wieder in einer Negativserie. Die letzten drei Spiele – zwei in der Liga, eines im Pokal – gingen allesamt verloren. Dabei lief im Heimspiel gegen das Topteam aus Kissenbrück zunächst alles nach Plan. „Alles, was wir uns vorgenommen hatten, ging in der ersten Halbzeit zu 100 Prozent auf. Wir hatten die Partie komplett im Griff und gingen verdient mit 1:0 in die Pause. Es war ein Spiel auf ein Tor“, berichtete TSV-Coach Yasin Bayrakdar. Doch die Halbzeitpause tat den Galliern nicht gut. Plötzlich fehlten die Aggressivität und die Laufbereitschaft. „Wir haben gepennt und Kissenbrück dadurch gestärkt“, sagte Bayrakdar, dessen Team sich durch die schwache zweite Hälfte um den Lohn der Arbeit brachte.

SG Sickte/Hötzum – KSV Vahdet Salzgitter II 2:3 (1:1). Tore: 0:1 Yalcin (25.), 1:1 Hans (40.), 1:2 Eigentor Multerer (55.), 1:3 Maras (82.), 2:3 Hans (88.). Bes.: Gelb-Rot für Vahdet II (84.).

Der KSV Vahdet II reiste mit dem letzten Aufgebot in den Landkreis Wolfenbüttel. Lediglich Volkan Aslan nahm auf der Bank als Auswechselspieler Platz. Seine Teamkollegen machten das Beste aus der angespannten Personalsituation und setzten durch schnelles Umschaltspiel immer wieder Nadelstiche. Vor allem Cem Yalcin machte seinen Job als einzige Spitze gut und brachte sein Team nach 25 Minuten in Führung. „Leider kassieren wir kurz vor der Pause den Ausgleich. Aber ich habe den Jungs in der Kabine gesagt, dass wir uns diesmal für unseren Aufwand belohnen wollen“, sagte Vahdet-Coach Alparslan Arslan. Und seine Spieler setzten die Vorgaben um, auch wenn es nach der 3:1-Führung durch die gelb-rote Karte gegen Yalcin (84.) und den Anschlusstreffer (88.) noch einmal spannend wurde.

1. Nordharzklasse

Staffel 2: Germania Bleckenstedt II – Victoria Heerte 6:4 (2:1). Tore: 0:1 Middelfeldt (7.), 1:1 Przondziono (18.), 2:1 Debus (26.), 2:2 Meyer (47.), 3:2 Stumpe (53./Elfmeter), 3:3 Brackmann (72.), 4:3 Schächtel (76.), 4:4 Kömpel (80.), 5:4 Schächtel (85.), 6:4 Przondziono (90.+2). Bes.: Gelb-Rot Heerte (90.+3).

VfL Salder II – Borussia Salzgitter II 1:7 (1:4). Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Demirel (8., 20., 21.), 1:3 Zöfelt (25.), 1:4 Tastan (45.), 1:5 Ismail (65.), 1:6 Khudadad (68.), 1:7 Demirel (80.).

FSV Fuhsetal – TSV Üfingen II 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Freckmann (63.).

Staffel 3: SV Halchter – Borussia Salzgitter 3:2 (1:2). Tore: 1:0 Schmidt (22./Elfmeter), 1:1, 1:2 Cokic (36., 41.), 2:2, 3:2 Richter (89./Elfmeter, 90.+4). Bes.: Gelb-Rot Borussia (88.).

