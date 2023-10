Liebigs „Kracher“ haucht Fortuna Lebenstedt Leben ein

Die Üfinger um Jannick Wylensek (in Grün-Weiß) standen bei Fortuna Lebenstedt auf verlorenem Posten.

Die Niederlagenserie ist beendet. Nach einem souveränen Auftritt gewann Fortuna Lebenstedt das Derby in der Fußball-Bezirksliga gegen den TSV Üfingen mit 4:0 (1:0). Vor allem der noch in der A-Jugend spielende Ismael Aarab Aarab lieferte eine klasse Partie aufseiten der Hausherren ab, das gilt ebenso für Maurice Meyer. „Die beiden haben einen tollen Tag erwischt“, lobte Fortunen-Coach Daniel Reinsch das Duo.

Gespielt wurde übrigens auf dem Kunstrasenplatz. Dabei gingen die Kontrahenten die ersten 45 Minuten eher behäbig an. Beide Teams neutralisierten sich, so dass es auch keine Torchancen zu sehen gab. Die Mannschaften bemühten sich zwar um einen konstruktiven Spielaufbau, der allerdings nicht gelang. Das gilt bis zur 45. Minute, als den Gastgebern noch ein Freistoß zugesprochen wurde. Den verwandelte SV-Kapitän Rick Liebig mit einer solchen Wucht, dass die Zuschauer ins Staunen gerieten.

Allerdings stieß den Üfingern die Schiedsrichter-Entscheidung bitter auf. „Dass zuvor ein klares Handspiel eines Fortuna-Spielers vom Schiri nicht geahndet wurde, ist schwerer Tobak“, ärgerte sich TSV-Trainer Frank Leitermann, der eine ersatzgeschwächte Elf in die Partie geschickt hatte. Der Coach musste den Ausfall von 14 Spielern kompensieren. Dafür habe sich sein Team noch gut aus der Affäre gezogen. „Insgesamt bin ich aber schon enttäuscht, denn mit kompletter Truppe hätten wir hier nicht verloren. Fortuna wäre schlagbar gewesen. In der ersten Hälfte haben wir auf Augenhöhe agiert“, erklärte er und schob hinterher, dass nicht der Schiedsrichter die Partie entschieden habe. Sein Team habe eine schwache Vorstellung abgeliefert.

Leitermanns Trainerkollege Reinsch zeigte sich erleichtert und zufrieden: „Nach den vielen Nackenschlägen der vergangenen Wochen war es eine Wohltat zu sehen, dass meine Mannschaft nicht den Spaß am Fußballspielen verloren hat. Vor allem in der zweiten Hälfte haben wir einen souveränen Auftritt hingelegt. Der Sieg ist auch in dieser Höhe verdient.“

Tore: 1:0 Liebig (45.+2), 2:0 Aarab Aarab (51.), 3:0 Moreno (66.), 4:0 Schwarz (77.).

