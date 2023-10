Der 10. Streich! Union besiegt Vahdet mit 4:1

Kam Vahdet (hier Sadik Balikci, in Rot) mal vor das Union-Tor, dann verteidigten die Gastgeber konsequent, so wie hier Marvin Malandrino (vorne), beobachtet von seinem Teamkollegen Crispin Teuber im Hintergrund.

Zehn aus zehn: Union Salzgitter macht in dieser Saison offenbar keine halben Sachen. Der Fußball-Bezirksligist marschiert in der Staffel 3 weiter unangefochten vorne weg. Auch Verfolger KSV Vahdet Salzgitter schaffte es am Sonntagnachmittag nicht, für die Südstädter das Stoppsignal zu setzen. Im Gegenteil: Das Team von Trainer Lars Freytag feierte einen 4:1 (2:0)-Erfolg. Es war der 10. Union-Sieg im 10. Saisonspiel – eine inzwischen fast unheimlich anmutende Serie.

Das musste auch Freytag eingestehen. „Ja, ein bisschen unheimlich ist die Serie schon. Andererseits: Die Jungs machen das im Moment unheimlich gut, sie setzen alle Vorgaben bestens um.“ Konkret: Die Unioner finden derzeit eine gesunde Mischung aus Geduld und Tempofußball. Eine Blaupause dafür war der Treffer zum 1:0 durch Steffen Notzon nach sieben Minuten. „Wir haben den Ball drei, vier Minuten lang hinten herum gespielt, haben Vahdet damit aus der Defensive gelockt und haben schnell zugeschlagen“, erzählte Freytag.

Unions Marvin Haka steht goldrichtig und staubt zum 2:0 ab

Es war ein Gegentreffer, der Vahdet-Coach Veysel Polat so gar nicht schmeckte. „Wir wollten auf keinen Fall ins offene Messer laufen. Aber wir sind ins offene Messer gelaufen. Das 0:1 hat bei uns Spuren hinterlassen.“ Vahdet benötigte lange, um sich einigermaßen zu berappeln – und dann stand es auch schon 2:0. Marvin Haka, als zentrale Union-Spitze aufgeboten, stand goldrichtig und staubte zum 2:0 ins leere Tor ab (31.). „Wir haben das phasenweise sehr gut gemacht und haben den Gegner aus einer gewissen Kompaktheit heraus mit Geschwindigkeit bespielt“, sagte Union-Coach Freytag. Zu weiteren Treffern kam seine Elf trotz zweier Gelegenheiten vor der Pause aber nicht mehr.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit stellte Vahdet um, fortan übernahm ein Trio den Aufbau. Die Gäste hatten nun mehr Ballbesitz, vor der torgefährlichen Zone war für sie jedoch Schluss. Union verteidigte kompakt – und schaltete schnell um. So wie vor dem 3:0, als sich die Vahdet-Abwehr nur noch mit einem Foul zu helfen wusste. Haka trat an und verwandelte den Elfmeter zum 3:0 (81.). Das Stadtduell war entschieden.

Zwar verkürzte Vahdets Torjäger Sadik Balikci auf 1:3 (88.), ehe die Gäste kurz darauf gerne einen Strafstoß zugesprochen bekommen hätten, doch Hakas dritter Streich nach einem Konter in der Nachspielzeit zum 4:1 machte alles klar. „Unter dem Strich geht Unions Sieg in Ordnung“, sagte Vahdet-Coach Polat. „Für uns dagegen war es ein gebrauchter Sonntag.“

Tore: 1:0 Notzon (7.), 2:0, 3:0 Haka (31., 81.), 3:1 Balikci (88.), 4:1 Haka (90.+4).

