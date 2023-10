Die C-Junioren des SCU schlagen auch Lamme souverän

Salzgitter In der U19-Landesliga feiern die Südstädter den ersten Sieg. Bezirksligist Vahdet schießt vier Auswärtstore und verliert trotzdem.

Die C-Junioren des SCU SalzGitter (in Blau) feierten gegen Lamme den fünften Sieg im fünften Spiel.

Die A-Junioren des SCU SalzGitter feierten den ersten Saisonsieg und verließen damit den Abstiegsplatz in der Fußball-Landesliga. Die C-Junioren der Südstädter bauten die Tabellenführung in der Bezirksliga mit einem 6:0-Sieg über Verfolger TSV Germania Lamme aus. Die A-Junioren des KSV Vahdet Salzgitter zahlten bei Tuspo Petershütte eine Portion Lehrgeld.

Landesliga

A-Junioren: JSG Schöningen – SCU SalzGitter 1:3 (0:0). Tore: 0:1 Glaub (50.), 1:1 Diefenbach (56.), 1:2, 1:3 Gomzi (70., 80.).

Mit der Rückkehr von Joel Robin Glaub und Len Feldberg präsentierte sich das Team von SCU-Trainer Sebastian Hiebsch in Schöningen präsenter. Vor der Pause reichte das gute Zweikampfverhalten allerdings noch nicht für einen Torerfolg. Erst in der zweiten Halbzeit entschied der Gast die wichtigen Duelle für sich. Torjäger Justin Liam Gomzi zog mit seinen Saisontoren 4 und 5 den Dreier an Land. „Aufgrund der Leistungssteigerung haben wir verdient gewonnen“, berichtete SCU-Coach Hiebsch.

B-Junioren: Eintracht Braunschweig II – SCU SalzGitter 7:0 (3:0). Tore: 1:0 (17., Elfmeter), 2:0 (20.), 3:0 (31.), 4:0 (41.), 5:0 (43.), 6:0 (48., Eigentor), 7:0 (77.).

Beim Tabellenführer hingen die Trauben für die Südstädter zu hoch. „Wir haben zu weit weg von unseren Gegenspielern gestanden. Die Lücken hat die Eintracht genutzt“, lautete die Bilanz von SCU-Trainer Crispin Teuber nach der Partie.

Bezirksliga

A-Junioren: Tuspo Petershütte – KSV Vahdet Salzgitter 8:4 (4:2). Tore: 1:0 Möker (7.), 1:1 Eigentor Möker (10.), 2:1 Möker (11.), 3:1 Blum (15.), 3:2 Altan (18./Elfmeter), 4:2 Blum (38.), 5:2 Steinbrück (63.), 6:2 Bilyi (74.), 6:3 Altan (80./Elfmeter), 6:4 Kanire (86.), 7:4, 8:4 Steinbrück (90.+10, 90.+12/Elfmeter).

Der ungeschlagene Gastgeber war in vielen Situationen gedanklich schneller und vor dem Tor cleverer. „Unsere Leistung hat in Petershütte nicht zum Punktgewinn gereicht“, sagte Vahdets Trainer Tuncay Senbecer nach der Partie.

C-Junioren: SCU SalzGitter – TSV Germania Lamme 6:0 (3:0). Tore: 1:0 Finn-Louis Teuber (6.), 2:0 Kusch (23.), 3:0 Knierim (35.), 4:0 Coskun (43.), 5:0 Knierim (59./Elfmeter), 6:0 Graf (67.).

Der SCU nutzte seinen Heimvorteil mit stark gespielten Standards zum fünften Erfolg im fünften Spiel. Die kompakte Abwehr um Ben Kleinschmidt und Henri Elias Müller erstickte die Aktionen des Tabellendritten aus Lamme schon im Keim.

gs

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de