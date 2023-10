Union Salzgitter erkämpft sich die nächsten drei Punkte

Sebastian Bischoff (am Ball) erzielte beim Goslarer SC das 1:0 für seinen SV Union Salzgitter.

Nicht schön, aber erfolgreich: So lautet die Überschrift über dem neunten Saisonsieg im neunten Spiel für den SV Union Salzgitter. Die Eisernen bleiben nach dem 1:0 (1:0) beim Goslarer SC am Tag der Deutschen Einheit unangefochtener Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga.

1:0 für Union: Ein Freistoß von Sebastian Bischoff wird länger und länger

Union-Trainer Lars Freytag musste nach dem Schlusspfiff erst einmal durchatmen. „Das war heute ein hartes Stück Arbeit“, sagte der Coach, dessen Mannschaft auf einen griffigen Gegner getroffen war, der über weite Strecken der Partie die bessere Mannschaft stellte. Vor allem in der ersten Halbzeit hatten die Hausherren das Spiel im Griff. „Allerdings haben wir alles gut wegverteidigt. Eine richtig hundertprozentige Chance hatte Goslar nicht. Wir allerdings auch nicht“, so Freytag. Das goldene 1:0 fiel dann kurz vor dem Halbzeitpfiff auch eher glücklich. Ein Freistoß aus dem Halbfeld von Sebastian Bischoff wurde länger und länger und senkte sich schließlich am zweiten Pfosten ins Tor.

Nur einmal muss der SV Union Salzgitter in der zweiten Halbzeit zittern

Im zweiten Durchgang spielte der Spitzenreiter dann besser mit, verpasste es aber wie so oft, sich ergebene Konterchancen konsequent zu nutzen. „Wir können das Spiel komplett beruhigen, wenn wir das 2:0 nachlegen. So wurde es bis zum Ende spannend“, erklärte Freytag, der allerdings nur bei einer scharfen Hereingabe des GSC kurz zittern musste: „Die ist zum Glück an Freund und Feind vorbei gesegelt.“ Den neunten Saisonerfolg mussten die Unioner indes teuer bezahlen. Dennis Ruhrmann wurde verletzt ausgewechselt und auch Luis Berkefeld bekam etwas ab, biss aber bis zum Schluss auf die Zähne.

Tore: 0:1 S. Bischoff (45.+3). Bes.: Gelb-Rot Goslar (86.)

mh

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de