Salder II verpasst den ersten Saisonsieg nur knapp

Salzgitter. Der VfL Salder II geriet in der 1. Nordharzklasse gegen Fortuna II in Rückstand, drehten die Partie zum 2:1und kassierten spät doch noch das 2:2.

Der VfL Salder II (in Grau) kassierte gegen Fortuna Lebenstedt II einen Last-Minute-Ausgleich.

Der FSV Fuhsetal hat am 7. Spieltag der 1. Fußball-Nordharzklasse ein 8:0-Ausrufzeichen gegen den SV Innerstetal II gesetzt. Derweil wartet der VfL Salder II nach dem 2:2 gegen Fortuna Lebenstedt II weiterhin auf den ersten Saisonerfolg in Staffel 2. Borussia Salzgitter II feiert Sieg Nummer 5.

Staffel 2

FSV Fuhsetal – SV Innerstetal II 8:0 (3:0). Tore: 1:0 Kleinert (11.), 2:0 Rott (26.), 3:0 Stark (29.), 4:0 Schneider (47.), 5:0, 6:0 Freckmann (51., 61./Elfmeter), 7:0 Rott (77.), 8:0 Kleinert (89.).

Von der ersten bis zur letzten Minute hat der FSV das Spiel dominiert. „Das war tatsächlich auch für mich überraschend, aber jeder hat heute genau das umgesetzt, was ich von ihm verlangt habe. Die Jungs haben dem Spiel ihren Stempel aufgedrückt und hätten sogar noch höher gewinnen müssen“, sagte FSV-Trainer Fred Matejasik.

GA Gebhardshagen II – Union Salzgitter II 2:1 (1:1).

„Wir haben heute gegen den mit Abstand stärksten Gegner gespielt und Union durch unser körperbetontes Spiel den Schneid abgekauft“, freute sich GA-Coach Manuel Söhnel.

Borussia Salzgitter II – Victoria Heerte 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Emre (69.), 2:0 Ibrahim (90.+3).

Borussia-Spieler Cesur Atac war am Ende froh, dass sein Team zu Null gespielt hat, auch wenn es von beiden Seiten kein schönes Fußballspiel war. „Auch solche Spiele müssen mal sein“, sagte der Borussia-Spieler.

VfL Salder II – Fortuna Lebenstedt II 2:2 (1:1). Tore: 0:1 Schumann (12.), 1:1 J. Schönwiese (38.), 2:1 Sickert (72.), 2:2 Schiersch (90.).

Der VfL konnte einen frühen Rückstand im Laufe des Spiels drehen, dabei markierte auch Ü32-Spieler Ron Sickert den Treffer zum 2:1. Das letzte Wort hatte allerdings Steven Schiersch mit dem Schlusspfiff und dem Ausgleich für die Gäste. Der VfL wartet damit weiter auf den ersten Saisonsieg.

Germania Bleckenstedt II – TSV Üfingen II 2:4 (1:2). Tore: 0:1 Barthelmes (5.), 1:1 Stumpe (16.), 1:2 Hölemann (27.), 2:2 Debus (71., Elfmeter), 2:3 Hölemann (82.), 2:4 Tabert (90.+4). Bes.: Gelb-Rot für Bleckenstedt II (88.).

Der TSV Üfingen II hat das Reserve-Kanalderby für sich entschieden und ist genauso wie das Bezirksligateam nun Vierter. Jan Hölemann avancierte mit seinen zwei Treffern zum Derby-Helden. Zweimal gingen die Gäste in Führung, zweimal hatten die Germanen eine Antwort parat. Doch die Treffer von Hölemann und Nico Tabert konnten die Gastgeber nicht erneut kontern und gingen als Verlierer vom Platz.

Staffel 3

Borussia Salzgitter – SV Wendessen II 4:3 (2:2). Tore: 0:1 Pötschke (15.), 1:1 Cokic (15.), 2:1 Ngabirano (35.), 2:2 Pötschke (43.), 3:2 Cokic (55.), 3:3 Wendt (81.), 4:3 Mujezinovic (90.).

Die Borussia hatte in einem wilden Schlagabtausch am Ende das letzte Wort. Nedim Mujezinovic sorgte mit seinem Treffer zum 4:3 in der letzten Minute für großen Jubel bei den Lebenstedtern, die nach zehn Punkten aus den vergangenen fünf Spielen bereits auf Platz 5 der Tabelle geklettert sind.

mh

