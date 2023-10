Gitter II und Glück Auf treten auf der Stelle

Viktoria Thiede und der TSV Hallendorf haben in der Fußball-Nordharzliga jeweils Auswärtserfolge eingefahren. Alle anderen Salzgitteraner blieben sieglos.

SV Fümmelse – KSV Vahdet Salzgitter II 4:1 (0:0). Tore: 1:0 Wohlfahrt (51.), 1:1 Alagöz (62.), 2:1 Metin (68.), 3:1 Wohlfahrt (75.), 4:1 Tetzel (85.). Bes.: Gelb-Rot KSV Vahdet II (74.).

Nach einer starken ersten Halbzeit verdiente sich der KSV Vahdet II das 0:0 zur Pause. Und auch vom schnellen 0:1 (51.) erholten sich die Gäste. Muhammed Alagöz erzielte den Ausgleich. „Das 1:2 hat uns dann den Stecker gezogen. Spätestens nach der gelb-roten Karte war es zu zehnt dann sehr schwer, noch einmal zurück zu kommen“, erklärte Vahdet-Trainer Alparslan Arslan.

SG Veltheim/Lucklum – FC Viktoria Thiede 2:5 (1:1). Tore: 1:0 Camara (5.), 1:1 Hildebrandt (10./Elfmeter), 1:2 Bartz (75.), 2:2 Camara (80.), 2:3 Pramme (87./Elfmeter), 2:4 Elsner (89.), 2:5 Pramme (90.). Bes.: Gelb-Rot Veltheim/Lucklum (76.).

Es wurde das erwartete kampfbetonte Spiel auf einem sehr tiefen und schwer bespielbaren Platz. „Respekt an meine Jungs, die sich durch das kontinuierliche Treten und harte Einsteigen des Gegners nicht aus der Ruhe haben bringen lassen“, erklärte Viktoria-Trainer Hasan Örs. Sein Team habe sich den Sieg mit einem Schlussspurt und drei Toren in den letzten drei Spielminuten verdient.

SC Gitter II – SV Wendessen 1:3 (1:0). Tore: 1:0 Gauf (26.), 1:1 Eigentor Bartram (66.), 1:2 Wicht (74.), 1:3 Kieltsch (80.). Bes.: Rot für Gitter (82. wegen Beleidigung, 90.+3 wegen Foul).

In der ersten Halbzeit konnte der SC die 1:0-Führung durch Thomas Gauf noch verteidigen, in Durchgang 2 wurde der Druck der Gäste dann immer größer, die am Ende verdient drei Punkte mitnahmen. „Kein schöner Sonntag, viele hängende Köpfe – es läuft momentan schlecht für uns“, so SC-Trainer Michael Weber, der sich auch über die beiden Platzverweise ärgerte.

GA Gebhardshagen – TuS Cremlingen 2:2 (0:1). Tore: 0:1 Neumann (41.), 0:2 Kath (51.), 1:2 Schaumann (84.), 2:2 Wagner (88.).

Die Knappen haben die ersten 75 Minuten komplett verschlafen und haben sich dabei die beiden Gegentore „selbst reingelegt“, wie Coach Timo Kleiner berichtete. In der starken Schlussphase war sogar noch mehr drin als nur das Unentschieden: „In der Nachspielzeit standen wir noch dreimal vor dem Tor, haben aber zu überhastet abgeschlossen.“

TSV Salzgitter – TSV Hallendorf 2:5 (1:2). Tore: 0:1 Özgür (5.), 1:1 Zaid (12.), 1:2 Liehr (30.), 2:2 Dia (52./Elfmeter), 2:3 Güngör (55.), 2:4 Mazreku (87.), 2:5 Bogus (90.+4).

Zweimal konnte der TSV Salzgitter einen Rückstand aufholen. „Leider fällt das 3:2 für Hallendorf nach einem Standard zu schnell nach dem 2:2“, ärgerte sich Yasin Bayrakdar, Trainer des TSV Salzgitter. Denn seine Mannschaft sei keinesfalls drei Tore schlechter als der Gegner gewesen. „Eigentlich wäre ein Unentschieden drin gewesen, weil sich das Spiel die meiste Zeit im Mittelfeld abgespielt hat. Schade, aber die Niederlage wirft uns nicht um“, so Bayrakdar.

MTV Lichtenberg – BV Germania Wolfsbüttel II 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Scheffer (39.), 1:1 Wuttke (74.).

MTV-Trainer Till Hockmann hat über 90 Minuten ein Spiel auf ein Tor gesehen und zwar auf das des Gastes. „Ich kann mich an einen Schuss auf unser Tor erinnern und der war direkt drin“, so Hockmann, dessen Team in der zweiten Halbzeit die spielerische Dominanz auch in Chancen ummünzte. Das 1:1 durch Jannis Wuttke nach einer Ecke war mehr als verdient. „Es war eine sehr gute Leistung. Das Unentschieden ist für Wolfenbüttel schmeichelhaft, aber so ist es manchmal. Alles in Ordnung“, so Hockmann.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de