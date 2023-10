Der TSV Üfingen klettert nach Arbeitssieg auf Platz 4

Auf Phillip Lüer (in Grün, hier gegen Harlingerode) war in Rammelsberg wieder einmal Verlass. Er erzielte das 1:0-Siegtor.

Nicht schön, aber erfolgreich! Der TSV Üfingen feierte beim SV Rammelsberg einen 1:0 (1:0)-Arbeitssieg und kletterte in der Tabelle der Fußball-Bezirksliga auf Platz 4. Phillip Lüer schoss kurz vor der Halbzeit das goldene Tor für seine Mannschaft, die die Führung in den Schlussminuten zu neunt verteidigen musste.

Lob an meine Truppe, die den Erfolg mit neun Mann nach Hause gefahren hat. Frank Leitermann, Trainer des TSV Üfingen

„Das war heute sicherlich nicht unser bestes Spiel. Es hat vor allem im Spiel nach vorne einiges gehakt“, erklärte Üfingens Trainer Frank Leitermann, der Rammelsberg als einen unangenehmen Gegner bezeichnete. Grundlage des Erfolgs sei eine starke Abwehrleistung seiner Jungs gewesen. Die Viererkette um Bennet Schilling, Timo Naß, Moritz Urban und Gian-Paul Heckel habe einen „hervorragenden Job gemacht“. Allerdings wurde das Quartett in der Schlussphase halbiert. Sowohl Urban als auch Schilling sahen die gelb-rote Karte. „Lob an meine Truppe, die den Erfolg mit neun Mann nach Hause gefahren hat“, so Leitermann.

Drei Siege in Folge bringen dem TSV Üfingen Platz 4 in der Tabelle ein

Zum zweiten Mal in Folge spielte der TSV nach dem 7:0-Heimerfolg gegen den FC Blau-Gelb Asse nun zu Null und fuhr den dritten Sieg in Serie ein. Zur Belohnung gab es den Sprung auf Platz 4 in der Tabelle. „Wir sind natürlich froh über den aktuellen Lauf, der gern noch weitergehen darf“, so Leitermann, dessen Team am Tag der Deutschen Einheit spielfrei hat und erst am kommenden Sonntag, 8. Oktober, zu Fortuna Lebenstedt reist. „Das wird dann sicherlich ein ganz anderes Kaliber und dort können wir dann zeigen, dass wir dort hingehören, wo wir grad stehen“, erklärt Leitermann, der sich den kommenden Gegner am Dienstag beim Spiel in Roklum anschauen wird.

Tor: 0:1 Lüer (43.).

Besonderes: Gelb-Rot Moritz Urban (82., Üfingen), Gelb-Rot Bennet Schilling (90., Üfingen)

mh

