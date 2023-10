Salzgitteraner Trio kämpft um den Einzug ins Viertelfinale

Glück Auf Gebhardshagen (in Blau) und der TSV Salzgitter (in Grün) können mit Siegen am Feiertag im Kreispokal unter die besten acht Teams kommen.

Der Tag der Deutschen Einheit ist für die meisten Kreis-Fußballer ein Feiertag wie für jeden anderen auch. Drei Salzgitteraner Teams müssen am Dienstag jedoch ran. Glück Auf Gebhardshagen, der SC Gitter II und der TSV Salzgitter kämpfen im Pokal-Achtelfinale um den Einzug unter die besten acht Mannschaften des Kreises Nordharz.

GA Gebhardshagen – VfL Liebenburg (Di., 14.30 Uhr). Als einzige Mannschaft haben die Knappen im Achtelfinale Heimrecht. Im Kreisliga-Duell ist der VfL Liebenburg zu Gast. Dabei fällt es GA-Coach Timo Kleiner schwer, den Gegner aus Staffel 1 zu bewerten: „Für Liebenburg geht es zur Zeit auf und ab. Daher sind sie schlecht einzuschätzen. Jedoch haben sie eine starke Offensive, da werden wir schon aufpassen müssen.“ Für den Trainer hat der Pokal nicht die gleiche Bedeutung wie die Liga, die bei Kleiner klar im Fokus steht. „Trotzdem wollen wir natürlich gewinnen, sonst brauchen wir ja nicht auf den Platz zu gehen“, sagt Kleiner.

TSV Gielde – SC Gitter II (Di., 14.30 Uhr). Die Gastgeber sind bislang noch ungeschlagen und sind in der Spitzengruppe der Nordharzliga Staffel 2 vertreten. „Sicherlich ist Gielde kleiner Favorit, aber wir wollen dort hinfahren und versuchen, etwas zu reißen. Die Mannschaften kennen sich und einige ehemalige Spieler von uns kicken inzwischen dort. Da will man sich natürlich keine Blöße geben“, sagt SC-Trainer Michael Weber, dessen Hauptaugenmerk jedoch klar auf der Liga liegt, in der sein Team weiter nach Konstanz sucht. „Der TSV hat diese Konstanz sicherlich schon etwas besser gefunden als wir, aber der Pokal hat ja bekanntlich seine eigenen Gesetze“, betont Weber.

SV Halchter – TSV Salzgitter (Di., 14.30 Uhr). Kann der TSV Salzgitter den Lauf des Nordharzklassisten aus dem Landkreis Wolfenbüttel im Pokal stoppen? In Runde 1 musste Nordharzligist Viktoria Thiede beim 1:4 dran glauben. Anschließend erwischte es Bezirksliga-Absteiger MTV Lichtenberg beim 7:9 nach Elfmeterschießen. Die Gallier sind nun also das dritte Salzgitteraner Team, das versuchen wird, den SV Halchter aus dem Pokal zu kegeln. „Es wird kein einfaches Spiel werden gegen Halchter. Das zeigt auch die aktuelle Tabellensituation des SV. Sie haben schon den ein oder anderen Gegner geärgert“, erklärt TSV-Trainer Yasin Bayrakdar. Einen Vorgeschmack auf das Duell gab es im Sommer in der Vorbereitung. Da gewann der SVH in Lebenstedt mit 2:1. Trotzdem gilt: „Klare Vorgabe ist es, eine Runde weiterkommen!“

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de