Adam Deines freut sich auf sein „Heimspiel“ in Goslar

Wenn es nach Adam Deines geht, darf sein Kampf am Samstag in Goslar auch gern mit einem K.o. enden.

Fast auf den Tag genau ein halbes Jahr hat Halbschwergewichtsboxer Adam Deines nicht mehr im Ring gestanden. Am Samstagabend ist es in der Sporthalle Goldene Aue in Goslar wieder so weit. Der gebürtige Salzgitteraner kämpft gegen den Tschechen Ondrej Budera und möchte sich mit einem Sieg für einen weiteren WM-Kampf empfehlen.

Viele Freunde und Bekannte kommen in die Halle in Goslar

Eigentlich stand eine große Reise mit einem großen Kampf für den 32-Jährigen in diesem Jahr auf dem Programm. „Ich sollte in Australien boxen, aber der Kampf wurde immer wieder verschoben. Wir sind da aber noch dran. Damit ich wieder etwas reinkomme, haben wir jetzt diesen Kampf gegen einen guten Gegner dazwischen geschoben“, erklärt Deines, der sich auf den Auftritt vor seinem Heimpublikum freut: „Goslar ist nicht weit von Salzgitter entfernt. Viele alte Weggefährten und Freunde werden in die Halle kommen und mich unterstützen. Ich freue mich einfach sehr drauf, ihnen eine gute Show zu bieten!“

Ich will wieder um Titel kämpfen und mit einem überzeugenden Sieg in Goslar möchte ich den Leuten zeigen, dass ich dafür auch bereit bin! Adam Deines, Halbschwergewichtsboxer

Seine Hoffnung: Durch eine gute Leistung am Samstag will sich der dreifache Familienvater in seinem darauffolgenden Kampf für höhere Aufgaben empfehlen: „Ich will wieder um Titel kämpfen und mit einem überzeugenden Sieg in Goslar möchte ich den Leuten zeigen, dass ich dafür auch bereit bin!“

