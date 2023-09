Die B-Jugend des SCU knackt Vorsfelder Abwehrriegel spät

Salzgitter-Bad Der Landesligist landet einen 1:0-Heimsieg gegen den SSV. In der C-Jugend-Bezirksliga feiern die Sölter ein 8:1-Torfestival.

Sieben Punkte fuhren die Nachwuchsfußballer aus Salzgitter auf Bezirksebene am vergangenen Wochenende ein. Die B-und C-Junioren des SCU SalzGitter holten zwei Siege und die A-Junioren des KSV Vahdet Salzgitter erreichten ein Unentschieden.

Landesliga

A-Junioren: SCU SalzGitter – VfB Peine 0:4 (0:0). Tore: 0:1 Tupkusic (49.), 0:2 Hellmann (57.), 0:3, 0:4 Wasl (75., 78.).

Dem SCU-Aufgebot klebt aktuell das Pech an den Fußballstiefeln. Mit Finn Cordes fällt bereits der vierte Akteur mit einem Kreuzbandriss länger aus. Aus dem Kader der B-Junioren mussten drei Spieler einspringen. „Vor der Pause haben wir es gut gemacht und die Null gehalten“, sagte Co-Trainer Marco Cordes. Nach dem Seitenwechsel nutzten die Eulenstädter ihren ersten Standard zum 1:0-Führungstor. Im Gegenzug verhinderte Peines Torhüter Luca Maximilian Böker gegen SCU-Torjäger Justin Gomzi den Ausgleich. In der Schlussphase setzte sich der VfB durch den Doppelschlag von Max Wasl sicher durch. „Der Sieg geht in Ordnung, fällt aber um zwei Tore zu hoch aus“, resümierte Marco Cordes.

B-Junioren: SCU SalzGitter – SSV Vorsfelde 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Raeth (69.).

Jede Menge Geduld bewies die Heimelf gegen die abwehrstarken Vorsfelder Kicker. Erst in der Schlussphase konnten Raman Rapetzki und Nikolas Raeth im Doppelpassspiel die Lücke zum goldenen Tor finden. „Es war schwer, den tiefstehenden Gegner zu knacken. Den Dreier haben sich die Jungs redlich verdient“, lobte SCU-Trainer Crispin Teuber sein Team.

Bezirksliga

A-Junioren: KSV Vahdet Salzgitter – TSG Bad Harzburg 2:2 (1:2). Tore: 1:0 Kanire (8.), 1:1, 1:2 Sevim (9., 30.), 2:2 Al Essa (71.). Besonderes: Emirhan Ceylan scheiterte mit einem Foulelfmeter am starkem Harzburger Torhüter Felix Bergerhoff.

Der Aufsteiger aus Lebenstedt spielte stark mit. „Wir haben wieder einmal unsere Großchancen nicht genutzt. Doch unter dem Strich ist die Punkteteilung verdient“, stellte Vahdets Trainer Tuncay Senbecer fest.

C-Junioren: SCU SalzGitter – Freie Turner Braunschweig II 8:1 (2:1). Tore: 1:0 Klinger (5.), 1:1 (15.), 2:1 Abdul Nabi (22.), 3:1, 4:1 Klinger (45., 50.), 5:1 Raphael Raeth (53.), 6:1 Coskun (62.), 7:1 Abdo (65.), 8:1 Finn-Louis Teuber (69.).

Der SCU hat die Tabellenführung mit einem starken Auftritt nach der Pause gefestigt.

MTV Wolfenbüttel II – VfL Salder verlegt. VfL Salder hatte aus Personalmangel eine Verlegung beantragt.

