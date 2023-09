Lichtenberg siegt gegen Linden und verliert Derby in Thiede

Der MTV Lichtenberg war am vergangenen Wochenende gleich zweimal im Einsatz. Auf das 4:1 zu Hause gegen den Lindener SV am Freitag folgte am Sonntag ein 0:3 bei Viktoria Thiede.

Der TSV Salzgitter und Viktoria Thiede sind die beiden großen Gewinner des 7. Spieltags in der Fußball-Nordharzliga. Die Gallier aus Lebenstedt holten in Cremlingen den ersten Saisonsieg und Thiede feierte einen Derbysieg gegen den MTV Lichtenberg.

KSV Vahdet Salzgitter II – SG Veltheim/Lucklum 3:4 (2:1). Tore: 1:0 Yalcin (25.), 1:1 Allaberdiyev(35.), 2:1 Alagöz (44./Elfmeter), 2:2, 2:3 Oula (62./Elfmeter, 70), 3:3 Alagöz (88., Elfmeter), 3:4 Oula (90+5). Bes.: Gelb-Rot für SG Veltheim/Lucklum (78.)

Obwohl der Gegner ab der 78. Spielminute nur noch mit zehn Mann auf dem Platz stand und zwei Minuten vor Schluss der 3:3-Ausgleich gelang, stand der KSV Vahdet am Ende mit leeren Händen da. „Wir haben versucht, mehr zu machen, aber irgendwie waren die Köpfe nicht frei. Deshalb war für uns nicht viel zu holen“, sagte ein enttäuschter KSV-Trainer Alparslan Arslan.

BV Germania Wolfenbüttel II – SC Gitter II 3:3 (0:2). Tore: 0:1 Al-Jassem (1.), 0:2 Eigentor Kiewert (9.), 1:2, 2:2 Bryk (47., 75.), 2:3 Günther (80.), 3:3 Bryk (90.+1).

„Wenn man auswärts 2:0 und 3:2 geführt hat, muss man eigentlich gewinnen. Vor allem lassen wir noch einige gute Torchancen liegen. Wenn man außerdem nicht mehr schlau verteidigt, muss man sich nicht wundern, dass das 3:3 in der Nachspielzeit fällt“, ärgerte sich SC-Coach Michael Weber. Man habe nicht clever genug agiert, um die Hausherren in Schach zu halten. „Wir haben den Gegner praktisch im Spiel gehalten, das darf nicht passieren“, ergänzte der sichtlich enttäuschte Trainer.

FC Viktoria Thiede – MTV Lichtenberg 3:0 (0:0). Tore: 1:0, 2:0 Elsner (69., 87.), 3:0 Bartz (90.+4).

Mit späten Toren bescherten die Thieder ihren Fans einen späten aber deutlichen Erfolg. Viktoria-Trainer Hasan Örs: „Die Zweikämpfe sowie das besprochene Spielsystem wurden von der Mannschaft angenommen und konsequent umgesetzt, um die bestmögliche Leistung auf den Platz zu bringen.“ In der zweiten Halbzeit hat der Gastgeber noch eine Schippe draufgelegt, um mehr Torchancen zu kreieren als in den ersten 45 Minuten. Mit den späten Toren habe sich sein Team belohnt, so Örs, der sich mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden zeigte.

SV Wendessen – SV GA Gebhardshagen 2:1 (1:1). Tore: 1:0 Al-Zein (14.), 1:1 Otto (38.), 2:1 Kieltsch (46.).

Viel zu unkonzentriert gingen die Gäste in Wendessen zu Werke. „Wir haben den Gegner förmlich zum Toreschießen eingeladen. Folgerichtig gehen wir mit 0:1 in Rückstand. Danach haben wir besser dagegengehalten und verdient den Ausgleich durch Lukas Otto erzielt“, sagte Gebhardshagens Co-Trainer Roger Röpke. Doch kurz nach dem Wiederanpfiff kassierte Gebhardshagen ohne Not das 1:2. Zahlreiche Chancen zum Ausgleich wurden anschließend nicht genutzt. „Es ist einfach ärgerlich, ohne Punkte die Heimreise anzutreten, da war heute mehr drin“, bilanzierte Röpke.

TuS Cremlingen – TSV Salzgitter 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Kirschner (25.), 0:2 Dia (70., Elfmeter), 1:2 (83.).

Endlich ist der Bann für den TSV gebrochen. Nach dem ersten Saisonsieg sind die Gallier nunmehr seit vier Pflichtspielen ohne Niederlage. Von Beginn an nahmen die Gäste das Heft in die Hand und dominierten über die komplette Spielzeit das Geschehen auf dem Rasen. „Völlig verdient gehen wir mit 1:0 in Führung, konnten sie aber leider bis zur Halbzeit nicht ausbauen. In Hälfte 2 bot sich das gleiche Bild und wir erzielen das 2:0 per Elfmeter“, sagte TSV-Trainer Yasin Bayrakdar. Der Anschlusstreffer resultierte aus einem individuellen Fehler. Sein Fazit: „Wir haben uns endlich für den Aufwand belohnt. Allerdings müssen wir noch an der Torausbeute arbeiten.“

Spiel vom Freitag: MTV Lichtenberg – Lindener SV 4:1 (3:0). 1:0 Müller (9.), 2:0 Ulke (14.), 3:0 Adanir (26.), 3:1 Wendt (49.), 4:1 Schipper (74.).

