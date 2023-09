37 Tore in 5 Spielen – Salzgitteraner Teams lassen es krachen

Borussia Salzgitter II (in Blau, hier gegen den TSV Üfingen II) ist mit vier Siegen aus vier Spielen perfekt in die Saison gestartet.

Die hiesigen Fußballteams in der 1. Nordharzklasse waren am Wochenende in Torlaune. Insgesamt 37 Treffer sind in 5 Partien mit Salzgitteraner Beteiligung gefallen. Mit Borussia Salzgitter II gibt es einen neuen Tabellenführer in der Staffel 2.

Staffel 2

Union Salzgitter II – AKV Salzgitter 5:5 (3:1). Tore: 1:0 Ghazi (10.), 2:0 Koc (11.), 3:0 Ghazi (36.), 3:1 Nalcakan (40./Elfmeter), 3:2 Uzunhan (55.), 4:2 Ghazi (56.), 4:3, 4:4 Nalcakan (58./Elfmeter, 71.), 5:4 Ghazi (89.), 5:5 Nalcakan (90.+4). Bes.: Gelb-Rot für Union II (44.).

Was für eine Achterbahnfahrt! Die Vierfach-Torschützen Ali Ghazi (Union II) und Tarkan Nalcakan (AKV) lieferten sich ein Privatduell, da genauso wie das Spiel unentschieden endete.

TSV Üfingen II – VfL Salder II 6:1 (2:1). Tore: 1:0, 2:0 Hölemann (13., 16.), 2:1 J. Schönwiese (35.), 3:1 Hölemann (50.), 4:1, 5:1 Lu. Kick (55., 83.), 6:1 Müller (90.).

Der TSV Üfingen II spielt zu Hause Tennis. Nach dem 2:6 im Pokal gegen Vienenburg und dem 6:1 gegen Heerte im ersten Liga-Heimspiel schickten die Kanalkicker den VfL Salder II mit 6:1 nach Hause. 2:1 nach Sätzen für den TSV.

Fortuna Lebenstedt II – Borussia Salzgitter II 3:4 (0:4). Tore: 0:1, 0:2 Yahya (7., 18.), 0:3 Mohamad (25.), 0:4 Demirel (39.), 1:4 M. Liebig (47.), 2:4 Vrbica (60.), 3:4 Hauptmann (85.).

Der neue Tabellenführer kommt vom Fredenberg. Borussia II hat die Vorlage durch das 5:5 des AKV am Samstag bei Union II genutzt und Platz 1 übernommen.

Victoria Heerte – GA Gebhardshagen II 4:4 (2:2). Tore: 1:0 Brackmann (9.), 1:1 Niesing (10.), 1:2 Gensicke (26.), 2:2 Brackmann (30.), 3:2 Meyer (56.), 4:2 Brackmann (60.), 4:3 Niesing (63.), 4:4 Klüsener (89./Elfmeter).

Beide Teams holen nach einem Hin und Her den zweiten Saisonpunkt. Dabei führte die Victoria nach einer Stunde komfortabel mit zwei Toren Vorsprung. Doch die Knappen hatten etwas gegen die Auswärtsniederlage.

Staffel 3

SF Ahlum – Borussia Salzgitter 0:5 (0:2). Tore: 0:1, 0:2 Cokic (13., 45.+3), 0:3 Hashem (62.), 0:4 Ngabirano (68.), 0:5 Hashem (80.).

Nachdem der Heimsieg gegen Bohrstadt nachträglich gegen die Borussia gewertet wurde – ein gesperrter Spieler wurde eingesetzt –, feierten die Lebenstedter in Ahlum den zweiten Saisonerfolg.

mh

