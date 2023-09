Salzgitters Jugendkicker mit starkem Wochenende

Gleich zwei Premierensiege in der aktuellen Fußball-Saison gab es am Wochenende im Jugendbereich. In der Landesliga der B-Junioren sammelte der SCU SalzGitter mit einem Auswärtserfolg in Goslar die ersten drei Punkte. Der A-Jugend-Bezirksligist KSV Vahdet Salzgitter setzte sich bei der JSG Weper mit 4:0 durch. Die C-Junioren des SCU stürmten derweil mit einem Schützenfest an die Tabellenspitze der Bezirksliga, während VfL Salder wieder glatt verlor.

Landesliga

A-Junioren: SV Reislingen-Neuhaus – SCU SalzGitter 4:2 (1:2). Tore: 0:1 Gomzi (9.), 1:1 Schröder (10.), Gomzi (21.), 2:2 Koloska (57.), 3:2 Arnold (87.), 4:2 Clausen (89.).

Bis kurz vor der Pause war für den SCU die Welt noch in Ordnung. Das Team führte durch zwei Treffer von Justin Gomzi mit 2:1. Doch dann fielen Ali Suleiman und Finn Cordes durch schwere Verletzungen aus. Die nötigen Umstellungen führten im weiteren Verlauf zum Bruch im Spiel. „Wir haben in der Schlussphase bei zwei Standards nicht gut reagiert und den möglichen Punkt noch hergegeben“, grämte sich Co-Trainer Marco Cordes über den unglücklichen Spielausgang.

B-Junioren: JSG Goslar – SCU SalzGitter 1:2 (1:1). Tore: 1:0 Kronemann (5.), 1:1 Nikolas Raeth (9.), 1:2 Schneider (80.).

„Wir haben 80 Minuten Gas gegeben und verdient gewonnen. Ein Stellungsfehler des Gegners bei einer Ecke führte zum 1:1-Ausgleich. Danach haben wir fast keine Fehler mehr gemacht“, so der zufriedene SCU-Trainer Crispin Teuber. Eine starke Leistung attestierte der Jungcoach seinen beiden Sechsern Abdulrahman Haji und Louis Buchholz. „Die läuferische Leitung der beiden war herausragend“, stellte Teuber deutlich heraus.

Bezirksliga

A-Junioren: JSG Weper – KSV Vahdet Salzgitter 0:4 (0:3). Tore: 0:1 Al Essa (6.), 0:2 Ceylan (8.), 0:3 Al Essa (30.), 0:4 Ceylan (90.).

Eine starke Anfangsphase nutzte der Neuling aus Lebenstedt zum ersten Saisonerfolg. „Der Sieg hätte höher ausfallen können. Die schwere Verletzung von Abwehrchef Enes Karaca hat bei uns den Spielrhythmus unterbrochen“, stellte Vahdets Trainer Tuncay Senbecer fest.





C-Junioren: SCU SalzGitter – JFV Kickers Braunschweig 11:0 (3:0). Tore: 1:0 Klinger (21.), 2:0 Baloglu (25.), 3:0 Arpaci (35.), 4:0 Baloglu (37.), 5:0 Abdul Nabi (47.), 6:0 Ali (48.), 7:0 Abdul Nabi (49.), 8:0, 9:0 Baloglu (58., 65.), 10:0 Eigentor Kanthak (67.), 11:0 Knierim (69.).

Der SCU ist durch den Kantersieg neuer Spitzenreiter und spielte die Kickers aus Braunschweig nach der Pause komplett an die Wand.

VfL Salder – TSV Germania Lamme 0:18 (0:8).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de