SC Gitter II und Vahdet Salzgitter II feiern Derby-Siege

Der KSV Vahdet Salzgitter II (in Rot) hatte beim 4:1 in Lichtenberg (in Gelb) die Nase vorn.

Drei Derbys waren in der Fußball-Nordharzliga am vergangenen Sonntag angesetzt. Dabei gelang der Gitter-Reserve ein knapper Erfolg gegen Thiede, Vahdet Salzgitter II setzte sich in Lichtenberg durch und der TSV Salzgitter holte einen Punkt in Gebhardshagen.

SC Gitter II – Viktoria Thiede 3:2 (0:1). Tore: 0:1 Schulz (20.), 1:1 Günther (52.), 1:2 Barbier (56.), 2:2 Gabrielson (61.), 3:2 Cuda (75.).

Trotz zweimaliger Führung ist es Viktoria Thiede nicht gelungen, zumindest einen Punkt aus Gitter mitzunehmen. „Wir verpassten es in den ersten Minuten, einen Treffer zu erzielen, so dass Thiede eiskalt zurückgeschlagen hat und in Führung ging“, sagte SC-Coach Michael Weber. Nach dem Wechsel fiel dann das 1:1, doch Thiede ging erneut in Führung. Die Hausherren bewiesen nun Moral, kämpften sich heran und markierten das 2:2, ehe Benjamin Cuda noch der Siegtreffer gelang. „Dickes Lob an meine Mannschaft. Am Ende steht ein verdienter Erfolg“, so Weber. Dagegen sah Viktoria-Trainer Hasan Örs eine erste Hälfte, die seine Mannschaft dominierte, aber leider das Toreschießen vergaß. Jetzt heiße es Mund abwischen und nächsten Sonntag gegen Lichtenberg wieder angreifen.

MTV Lichtenberg – KSV Vahdet Salzgitter II 1:4 (1:3). Tore: 1:0 Adanir (20.), 1:1 Alagöz (32.), 1:2 Üstbas (35.), 1:3 Ökdem (44.), 1:4 Alagöz (61.).

Die Hausherren starteten stark in die Partie und erzielten verdient das 1:0. Mitte der ersten Hälfte konnten die Gäste die Partie drehen und zogen bis zur Pause auf 3:1 davon. „Die Jungs haben das umgesetzt, was wir zuvor besprochen hatten. Mit und ohne Ball haben wir vieles richtig gemacht und einen verdienten Sieg nach Hause gebracht“, resümierte Vahdet-Coach Alpaslan Arslan. Muhammed Alagöz machte mit seinem 4:1 nach gut einer Stunde den Deckel drauf. Für MTV-Coach Till Hockmann fehlte seinem Team einfach die richtige Einstellung, die „wir in den vergangenen Wochen an den Tag gelegt hatten“.

SV GA Gebhardshagen – TSV Salzgitter 1:1 (1:1). Tore: 0:1 Aljallod (10.), 1:1 Schulle (37.).

Dem Trainer der Hausherren, Timo Kleiner, stieß es bitter auf, dass seine Mannschaft zu Beginn der Partie zu viele individuelle Fehler unterliefen: „Wir haben uns ohne Not regelrecht versteckt.“ Die Gäste hatten zwar zunächst mehr Spielanteile und gingen früh in Führung, die klareren Torchancen hatten indes die Gastgeber. TSV-Keeper Justin Radmer vereitelte gute Möglichkeiten. Zum Schluss gab es noch viele unnötige Nickligkeiten. „Das Remis geht aber in Ordnung“, meinte Kleiner. Yasin Bayrakdar, Coach des TSV Salzgitter, sah hitzige und aggressive Zweikämpfe. „Wir haben sehr gut angefangen und uns schnell nach zehn Minuten belohnt. Leider konnten wir das 2:0 vor der Pause nicht nachlegen. Glück Auf nutzte so seine Chance zum Ausgleich.“

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de