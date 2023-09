Haka schießt Union an die Tabellenspitze

Der SV Union Salzgitter fährt als Spitzenreiter zum Topspiel der Fußball-Bezirksliga am kommenden Sonntag zum Tabellendritten TSG Bad Harzburg. Die Mannschaft von Trainer Lars Freytag nutzte den 2:2-Ausrutscher der TSG am Freitag bei Arminia Adersheim und zog am Sonntag durch ein 5:2 (3:1) beim MTV Wolfsbüttel II am Landesliga-Absteiger vorbei auf Platz 1 der Tabelle.

Mann des Spiels aus Sicht der Gäste war Marvin Haka. Der Youngster drehte mit einem Hattrick in der ersten Halbzeit einen 0:1-Rückstand, den sich der SVU in der 23. Minute nach einem Abstaubertor von Aguero Joe in der Folge eines Freistoßes gefangen hatte. Nur drei Minuten später war Haka das erste Mal zur Stelle und glich die Partie wieder aus (26.). Die 3:1-Halbzeitführung besorgte er in der 34. und 41. Minute.

Im zweiten Durchgang durfte sich dann auch Jan Jaczak in die Torschützenliste eintragen und erhöhte in Minute 74 auf 4:1. Es folgten zwei Elfmeter – einer auf jeder Seite. Zunächst verkürzte Florian Feldmann für die Hausherren (76.), ehe Alexander Bischoff den alten Abstand genauso vom Punkt wieder herstellte und für den Endstand sorgte (77.). Sechs Siege aus sechs Spielen – Union ist die einzige Mannschaft der Staffel 3 mit der perfekten Ausbeute zum Saisonstart.

„Früher hätten wir nach solch einer schwachen Leistung verloren. Aber es zeigt unsere derzeitige Klasse, dass wir solche Spiele jetzt gewinnen“, prangerte Union-Trainer Freytag das schwache Zweikampfverhalten in der ersten Halbzeit und die schlechte Chancenverwertung in Hälfte 2 an. „Aber natürlich sind wir sehr froh über den Sieg!“

Tore: 1:0 Joe (23.), 1:1, 1:2, 1:3 Haka (26., 34., 41.), 1:4 Jaczak (74.), 2:4 Feldmann (76./Elfmeter), 2:5 A. Bischoff (77./Elfmeter).

mh

