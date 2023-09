SC Gitter kassiert bittere Heimpleite gegen Aufsteiger

Große Enttäuschung für den SC Gitter in der Fußball-Bezirksliga. Statt den Ausrutscher der TSG Bad Harzburg (2:2 bei Arminia Adersheim) auszunutzen, verlor der Sportclub zu Hause gegen Aufsteiger Harlingerode mit 0:4 und damit weiter an Boden auf die Spitzengruppe der Staffel 3. In dieser hat sich der KSV Vahdet Salzgitter durch ein 4:0 in Rammelsberg etabliert. Üfingen feierte außerdem ein 4:2 bei Lieblingsgegner Oker.

SC Gitter – SC Harlingerode 0:4 (0:3). Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Hausdorfer (29., 31., 32.), 0:4 Rindermann (65.). Bes.: Gelb-Rot Harlingerode (57.), Rot Harlingerode (58.).

SC-Trainer Nico Nödler rang nach dem Spiel mit den Worten: „Das ist vollkommen unerklärlich, was hier heute passiert ist. Wir sind komplett bedient.“ Wie schon beim 1:3 gegen Germania Wolfenbüttel am vergangenen Spieltag fehlte der Mannschaft vor allem die Laufbereitschaft. „Hinzu kommen eine schlechte Einstellung und fehlendes Engagement. Das werden wir in im Training ansprechen und dementsprechend handeln“, kündigte Nödler an. Sein Team kassierte in der ersten Halbzeit binnen vier Minuten drei Gegentreffer und vermochte es sogar in doppelter Überzahl in der letzten halben Stunde nicht, das Ergebnis zu korrigieren. Schlimmer noch: Mit zwei Mann mehr kassierte der SC sogar noch das 0:4. „Die haben fünf Chancen und machen vier Tore“, so Nödler.

VfL Oker – TSV Üfingen 2:4 (0:0). Tore: 1:0 Fidan (55.), 1:1 Wylensek (66.), 1:2 Lüer (81.), 2:2 Tozlu (83.), 2:3 Kamann (87.), 2:4 Deyer (90.+5).

„Wir haben schon überlegt, ob wir jetzt alle unsere Spiele im schönen Stadion von Oker austragen. Dieser Platz liegt uns einfach“, feixte TSV-Trainer nach dem 4:2-Sieg beim VfL. Hintergrund: Die letzte Niederlage in Oker datiert vom 11. September 2016. Für den neusten Triumph sorgte eine stabile Abwehr um Moritz Urban und Timo Naß sowie eine starke Chancenverwertung. Jannick Wylensek glich in der 66. Minute die Führung der Hausherren aus der 55. Minute aus. Toptorjäger Phillip Lüer eröffnete dann die wilde Schlussphase. Sein 2:1 in der 81. Minute konterte Okers Spielertrainer Mehmet-Ali Tozlu mit dem 2:2 (83.). Doch der TSV wollte sich mit einem Punkt nicht zufrieden geben. Lukas Kamann (87.) und Timm Deyer (90.+5) sorgten für die Entscheidung. „Ich bin sehr stolz auf die Truppe, immerhin hatten wir elf Ausfälle zu beklagen und haben einen Rückstand gedreht“, so Leitermann.

SV Rammelsberg – KSV Vahdet Salzgitter 0:4 (0:2). Tore: 0:1 Akdeniz (32.), 0:2, 0:3, 0:4 Balikci (43., 82., 89.).

„Wenn Sadik trifft, geht’s dem KSV Vahdet gut“, brachte es KSV-Trainer Veysel Polat zusammen. Und sein Kapitän Sadik Balikci traf gleich dreimal beim souveränen Auswärtssieg in Rammelsberg, bei dem die Lebenstedter wieder ein anderes Gesicht zeigten, als noch vor einer Woche, als man zwar 4:1 gegen Blau-Gelb Asse siegte, aber eine schwache Vorstellung bot. „Das waren wir heute auch unseren Anhängern schuldig. Außerdem wollten wir mit einem positiven Ergebnis in die spielfreie Woche gehen. Das ist uns sehr gut gelungen“, freute sich Polat.

