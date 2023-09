Perfekter Saisonstart: DC Lumberjacks stürmt an die Spitze

Denny Gastmann schrammte in seinem Einzel gegen den SC Eilbeck knapp an dem perfekten Spiel vorbei.

Einen Traumstart in die neue Bundesliga-Saison legten die Darter des DC Lumberjacks Salzgitter hin. Als einziges Team holten die Sölter zum Auftakt zwei Siege und grüßen nun für mindestens vier Wochen vom Platz an der Sonne. Denn dann steigt nämlich erst der nächste Spieltag.

Dank der Doppelstärke gelingt ein knapper Auftaktsieg gegen den Aufsteiger aus Berlin

Captains DC Berlin – DC Lumberjacks 5:7. Schwerstarbeit hatten die Lumberjacks zum Auftakt gegen Aufsteiger Captains DC Berlin zu verrichten. Der aktuelle Pokalsieger zeigte eindrucksvoll, dass der Durchmarsch ins Oberhaus kein Zufall war. Da mussten auch die Salzgitteraner alles auspacken, was sie im Köcher hatten, um am Ende mit 7:5 die ersten Punkte einzufahren.

Florian Socha, Denny Gastmann und Marcel Erba brachten ihre Farben im Einzel zunächst mit 3:1 in Führung, doch die Berliner konterten und prompt stand es 3:4. Ganz wichtig war daher der 4:3-Erfolg von Sven Herre, der im Decider die besseren Nerven bewies und egalisierte. Den Schwung übertrug er ins Doppel mit Steffen Müller. Parallel setzten sich Marcel Erba/Markus Netuschil hauchdünn mit 4:3 durch. Der erste Zähler stand somit bereits zu Buche. Florian Socha/Luca Schurig kassierten zwar noch den Anschluss, doch Denny Gastmann/Eric Gohde spielten gleich drei Short Legs von nur 14, 17 und 17 Darts bei ihrem bärenstarken 4:1.

Mit dieser Leistung wird Berlin noch viele Teams ärgern. Christian Switalla, Sportwart des DC Lumberjacks, über den Aufsteiger Captains DC Berlin

„Da war erst einmal Durchatmen angesagt, denn wir hätten uns nicht über einen 3:5-Rückstand beschweren dürfen, der für ganz andere mentale Voraussetzungen vor den Doppeln gesorgt hätte“, zollte Sportwart Christian Switalla den Gastgebern großen Respekt, die den Lumberjacks alles abverlangt hatten. „Mit dieser Leistung wird Berlin noch viele Teams ärgern“, war sich Switalla sicher.

Denny Gastmann wirft sechs perfekte Darts in Folge, verpasst den 9-Darter dann aber

DC Lumberjacks – SC Eilbeck 8:4. Etwas weniger Gegenwehr kam beim anschließenden 8:4 vom SC Eilbek. Doch so klar, wie das 7:1 nach den Einzeln aussah, war es gar nicht. Vier Partien gingen über die maximale Distanz von sieben Legs, dreimal hatten die Lumberjacks das bessere Ende für sich. Das lag sicher auch daran, dass Eric Gohde, Marcel Erba und Denny Gastmann zuvor eine beruhigende 3:0-Führung erspielt hatten. Gastmann sorgte dabei für den absoluten Höhepunkt des Tages. Mit einer 180 und einer 177 warf er vom Start weg sechs perfekte Darts hintereinander, hatte somit die äußerst seltene Chance auf den Neun-Darter, das perfekte Spiel, das Ziel eines jeden Dartsportlers. Das High Finish von 144 verbliebenen Punkten verpasste der Halberstädter, doch in der nächsten Aufnahme war der Durchgang nach insgesamt nur elf Darts beendet.

Mit dem 7:1 stand der zweite Tagessieg schon fest, in den Doppeln war dadurch wohl etwas die Luft raus. Nur Marcel Erba und Neuzugang Suleiman Naamo sorgten für das zwischenzeitliche 8:1, danach konnten die Hamburger Ergebniskosmetik betreiben. „Was für ein geiler Tag, was für geile Siege. Jetzt stehen wir sogar als Tabellenführer da – was will man mehr“, jubelte Christian Switalla ausgelassen.

