Union-Trio landet bei Bezirksmeisterschaften ganz vorne

Die Unionerin Paula Korn erzielte in ihrem Vierkampf mit 1,29 Meter eine neue persönliche Bestleistung im Hochsprung.

Einen Titel und weitere Top-Platzierungen brachte das kleine Leichtathletik-Team von Union Salzgitter von den Bezirks-Mehrkampfmeisterschaften mit nach Hause. Insbesondere Nikolas Raeth mit seinem Fünfkampf-Sieg, aber auch Paula Korn und Caya Jurtzuk erfreuten bei den Titelkämpfen in Rüningen mit starken Leistungen.

Nikolas Raeth ist im Sprint und beim Hochsprung eine Klasse für sich

Obwohl Sprinttalent Nikolas Raeth nach den Ferien noch nicht wieder den Leistungsstandard der ersten Saisonhälfte erreicht hat, war er beim Start in den aus 100-Meter-Lauf, Kugelstoßen, Weitsprung, Hochsprung und 400-Meter-Lauf bestehenden Fünfkampf insbesondere im Sprint mit 11,73 Sekunden ein Klasse für sich. Auch wenn er im Weitsprung mit 5,19 Meter ein wenig unter seinen Möglichkeiten blieb, lief alles nach Plan. Im Kugelstoßen kam er auf 8,82 m und nachdem der fast 1,90 m große Schüler im Hochsprung mit 1,69 m seine persönliche Bestleistung um einen Zentimeter verbesserte, sollte doch beim abschließenden 400-Meter-Lauf nichts mehr anbrennen. Und genauso kam es dann auch. Mit guten 53,47 Sekunden war er seinem Braunschweiger Kontrahenten Johannes Nolde um fast 4 Sekunden voraus. Mit 2737 Punkten durfte der Unioner folglich als klarer Sieger der Klasse U18 Gold in Empfang nehmen.

Paula Korn verbessert sich im Hochsprung auf 1,29 Meter

Seine Vereinskameradin Paula Korn legte ebenfalls einen starken Auftritt hin. In der Klasse W13 hatte sie einen Vierkampf zu bewältigen. Mit soliden 11,13 Sekunden im 75-Meter-Sprint startete sie in den Mehrkampf, ließ dann 4,05 m im Weitsprung folgen. Nachdem sie den Schlagball auf 22,50 m beförderte, freute sie sich über die neue Hochsprungbestleistung von 1,29 m. Mit 1551 Punkten kam sie auf den starken vierten Rang im 12er-Teilnehmerinnenfeld.

Caya Jurtzok landet nach 2000 Metern auf Platz 2

Neben den Bezirks-Mehrkampfmeisterschaften fanden in Rüningen auch die Titelkämpfe über 2000 m und 3000 m statt. In der Klasse W12 ging Caya Jurtzok über die 2000-Meter-Distanz an den Start. Nach anspruchsvollen fünf Stadionrunden überquerte die ehrgeizige Schülerin nach 9:21,17 Minuten die Ziellinie und durfte bei der Siegerehrung auf das Podest mit der Nummer 2 steigen. Damit rundete sie das starke Ergebnis des Union-Trios ab.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de