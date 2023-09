Spitzenspiel zwischen AKV und Fuhsetal endet torlos

Der AKV Salzgitter behauptet seine Spitzenposition in der 1. Fußball-Nordharzklasse 2. Im Topspiel gegen den FSV Fuhsetal fielen am Sonntag allerdings keine Tore. Der SV Innerstetal II ist durch einen 4:0-Heimsieg gegen den VfL Salder II nun erster Verfolger des AKV. In Staffel 3 sammelt der SV Borussia Salzgitter weiter fleißig Punkte.

Staffel 2

AKV Salzgitter – FSV Fuhsetal 0:0. Tore: Fehlanzeige.

„Sicherlich war es heiß, damit hatten beide Mannschaften zu kämpfen. So kam kein gutes Spiel zustande“, sagte FSV-Trainer Fred Matejasik. Etwas verschnupft war der Coach aber: „Wir hatten die größte Gelegenheit, versagen in der Situation aber kläglich. Unter dem Strich haben wir nicht verloren, und das ist das Positivste“.

TSV Üfingen II – SV Victoria Heerte 6:1 (2:1). Tore: 1:0 Wohlgemuth (12.), 1:1 Breymann (24.), 2:1 Luis Kick (39.), 3:1 Wohlgemuth (46.), 4:1 Laurenz Kick (55.), 5:1 Richter (66.), 6:1 Briegert (81.).

Die Hausherren traten von Anfang an selbstbewusst auf, Heerte versuchte es mit Nadelstichen. „In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel überlegen nach Hause gebracht. Dank an den Heerter Torwart, der dem Schiri sehr fair gesagt hat, dass der Ball bei unserem fünften Tor hinter der Linie war“, sagte Üfingens Trainer Tim Simon.

SV Innerstetal II – VfL Salder II 4:0 (2:0). Tore: 1:0 Ohlendorf (15.), 2:0 Mitschka (30.), 3:0 M. Hartmann (81.), 4:0 Pretz (88.). Besonderes: Rot für den VfL Salder II (90.).

„Ein auch in der Höhe verdienter Sieg. Wenn wir unsere Chancen besser genutzt und die eine oder andere Situation besser ausgespielt hätten, wären auch noch ein oder zwei Tore mehr gefallen“, zeigte sich SVI-Trainer Thomas Rockmann zufrieden. Negativer Höhepunkt war die rote Karte für Salder aufgrund einer Schiedsrichterbeleidigung direkt nach dem Abpfiff.

Fortuna Lebenstedt II – GA Gebhardshagen II 3:1 (1:0). Tore: 1:0 Konate (43.), 1:1 Klüsener (48.), 2:1 M. Liebig (59.), 3:1 Schumann (62.).

Bis zur 55. Minute war es eine ausgeglichene Partie mit einem Chancenplus für die Gäste. Doch anstatt bei einer „1000-prozentigen Möglichkeit“ selbst mit 2:1 in Führung zu gehen, kassierte Gebhardshagen im Gegenzug das 1:2 durch Marvin Liebig. „In der Folgezeit erspielte sich die Fortuna einige hochkarätige Konterchancen, so dass ihr Sieg aufgrund der Qualität der Chancen hintenraus in Ordnung ging“, bilanzierte GA-Coach Manuel Söhnel.

Staffel 3

FC Blau-Gelb Asse II – Borussia Salzgitter 2:2 (2:1). Tore: 0:1 Hashem (12.), 1:1, 2:1 Krüger (33., 44.), 2:2 Tebis (85.). Besonderes: Borussia vergibt Elfmeter (60.).

In der ersten Halbzeit bestimmten die Gäste das Spiel, bekamen aber durch zwei individuelle Fehler zwei Tore eingeschenkt. Im zweiten Durchgang wurde es dann ein offener Schlagabtausch. Erst in der Schlussphase drehte Borussia auf und kam zum verdienten Ausgleich. In der Nachspielzeit landete ein weiterer Schuss der Gäste noch am Pfosten. „Ein Punkt ist deutlich zu wenig für unsere Ambitionen“, haderte Borussia-Trainer Björn Veckenstedt.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de