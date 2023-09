B-Junioren des SCU SalzGitter unterliegen mit 1:8

Ahmad Alahmad (in Weiß) und die B-Junioren des SCU SalzGitter konnten sich beim 1:8 gegen den VfB Fallersleben nicht richtig durchsetzen.

Einen rabenschwarzen Spieltag haben Salzgitters Jugendfußballteams auf Bezirksebene erwischt. Lediglich die C-Junioren des SCU SalzGitter hielten mit einem 5:1-Erfolg bei Eintracht Braunschweig II die Fahne hoch. Das Landesliga-Aufgebot der B-Junioren des SCU unterlag dem Tabellenführer VfB Fallersleben glatt mit 1:8-Toren.

Landesliga

B-Junioren: SCU SalzGitter – VfB Fallersleben 1:8 (1:4). Tore: 0:1 Cueva Gonzales (13.), 0:2 Schöpke (14.), 1:2 Raphael Raeth (26.), 1:3, 1:4, 1:6 Cueva Gonzales (28., 32., 55.), 1:5 Pavulins (46.), 1:7 Garcia Prestel (78.), 1:8 Dresa (80.).

Nur in den ersten zehn Minuten konnten die Schützlinge von SCU-Trainer Crispin Teuber die Kreise des Spitzenreiters einengen. Mit zunehmender Spieldauer presste der Nachwuchs aus der Hofmannstadt die Heimelf am eigenen Strafraum fest. Mit einem Doppelschlag innerhalb von 50 Sekunden sorgte das VfB-Team für eine 2:0-Führung. Beim SCU kam durch den Anschlusstreffer von Raphael Raeth noch einmal kurzzeitig Hoffnung auf. Doch zwei Minuten später rückte der vierfache Torschütze Adrian Cueva Gonzales die Spielverhältnisse mit dem Treffer zum 3:1 wieder ins rechte Licht. „Wir haben gut angefangen. Doch die Phase hielt nur bis zum ersten Gegentor an. Mit drei individuellen Fehlern haben wir die Partie schon zur Pause abgegeben“, bemerkte SCU-Trainer Crispin Teuber beim Gang zum Pausentee. Nach der Pause spielten die Gäste ihre Dominanz gekonnt aus. Der Endstand gibt den wahren Spielverlauf wieder.

Bezirksliga

A-Junioren: KSV Vahdet Salzgitter – SV Lengede 0:2 (0:2). Tore: 0:1 Dziwisch (14.), 0:2 Qteich (29.). Besonderes: Mohammed Alessa (39., KSV) schießt Foulstrafstoß an die Torlatte.

Der Neuling aus Lebenstedt konnte gegen den Landesliga-Absteiger seine eigenen Torchancen nicht nutzen. Der Gast agierte entschlossener. SVL-Stürmer Connor Dziwisch zeigte beim 1:0-Führungstreffer den Unterschied auf. „Wir haben gut mitgespielt. Doch unserem Team fehlt die Erfahrung“, sagte Vahdets Trainer Tuncay Senbecer nach dem Abpfiff.

C-Junioren: Eintracht Braunschweig II – SCU SalzGitter II 1:5 (1:3). Tore: 0:1 Ali (1.), 0:2 Arpaci (4.), 1:2 Wilke (6.), 1:3,1:4 Klinger (23., 38.), 1:5 Graf (69.).

Gegen den jüngeren Jahrgang der Eintracht spielte der Gast seine körperliche Robustheit und die Schnelligkeit gekonnt aus. „Wir haben drei Punkte aus der Löwenstadt mitgebracht. Nur das zählt erst einmal“, freute sich SCU-Trainer Lennart Teuber über den Dreier.

Freie Turner Braunschweig II – VfL Salder 18:0 (10:0).

Der VfL bleibt mit seinem jüngeren Jahrgang die Schießbude der Liga. Ein Verbleib auf Kreisebene wäre für den Jahrgang sicherlich sinnvoller gewesen. Es dürfte nicht das letzte Schützenfest gewesen sein.

