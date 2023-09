Vahdet Salzgitter II streicht nach spätem Gegentor die Segel

Salzgitter Die Vahdet-Reserve scheidet in der dritten Runde des Pokalwettbewerbs gegen Fümmelse aus. Der TSV Salzgitter siegt derweil in Kissenbrück.

Mit viel Pech verlor der MTV Lichtenberg in Runde 3 des Fußball-Nordharzpokals im Elfmeterschießen in Halchter, Gebhardshagen tat sich beim Sieg in Bornhausen zunächst schwer und die Partie des TSV Hallendorf wurde abgebrochen.

Spiel des TSV Hallendorf wegen Schiri-Verletzung abgebrochen

SG Bredelem/Astfeld – TSV Hallendorf: Abbruch

Die Partie wurde kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit beim Stand von 1:0 für die Hausherren abgebrochen. Grund: Schiedsrichter Holger-Michael Tiburczy hatte sich verletzt und konnte das Spiel nicht weiter leiten. Die Begegnung soll nun neu angesetzt werden.

GA Gebhardshagen dreht die Partie in Bornhausen

MTV Bornhausen – GA Gebhardshagen 2:4 (2:0). Tore: 1:0 (14.), 2:0 (19.), 2:1 (57., ET), 2:2 Biedermann (64.), 2:3 Otto (80.), 2:4 Otto (86.).

„In der ersten Halbzeit haben wir gar nicht stattgefunden und waren mit dem 0:2 noch gut bedient“, sagte GA-Coach Timo Kleiner, der sein Team in der Pause noch mal neu einstellte. Mit Beginn der zweiten Hälfte nahmen die Gäste die Zweikämpfe endlich an. Zum Dosenöffner für die Aufholjagd wurde dann ein Eigentor des MTV. In der Folge schoss Glück Auf einen am Ende noch verdienten Erfolg heraus.

TSV Salzgitter setzt sich in Kissenbrück durch

SV Kissenbrück – TSV Salzgitter 1:3 (0:0). Tore: 1:0 (49.), 1:1 Ali Dia (67./FE), 1:2 Ali Dia (75.), 1:3 Kirschner (90+5)

Yasin Bayrakdar, Coach des TSV, schwärmte: „Es gibt nichts Schöneres, als im Pokal eine Runde weiterzukommen. Meine Jungs waren von der ersten Minute an konzentriert und glaubten an den Sieg. Alles, was wir uns vor der Partie vorgenommen hatten, wurde klasse umgesetzt.“ Tore blieben zunächst aber aus. Kurz nach der Halbzeitpause kam Kissenbrück durch einen Stellungsfehler in der TSV-Defensive zum Abschluss und markierte das 1:0. Umstellungen und Auswechslungen brachten dann frischen Wind in die Aktionen der Gäste. Nach einem Foulspiel an Jannick Kirschner glich Ali Dia per Strafstoß zum 1:1 aus. Nach einer super Kombination war es erneut Ali Dia, der zum 2:1 einschob, ehe Kirschner in der Nachspielzeit noch auf 3:1 erhöhte.

SV Schladen – SC Gitter II 0:2 (0:0). Tore: 0:1 Glloga (48.), 0:2 Kandemir (83.).

Die ersten 45 Minuten gingen klar an die Gastgeber, weil sich die Gitter-Reserve schwer tat, Zugriff auf die Partie zu bekommen. Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste dann besser ins Spiel – und schnell zur 1:0-Führung (48.). Allerdings ließen die Gitteraner im weiteren Verlauf gute Einschussmöglichkeiten liegen. So blieb die Partie bis zur 83. Minute offen. Mit dem 2:0 für den SC war Schladen geschlagen.

Kein Elfmeter-Glück für den MTV Lichtenberg

SV Halchter – MTV Lichtenberg 9:7 (2:2, 4:4). Tore: 0:1 Wuttke (15.), 1:1 (25.), 1:2 Müller (34.), 2:2 (41.), 2:3 Müller (55.), 3:3 (70.), 3:4 Hockmann (76.), 4:4 (90+3). 9:7 im E.

Mit viel Pech verlor Lichtenberg den Pokalfight im Elfmeterschießen. Mehrfach hatte der MTV in Führung gelegen und erst in letzter Sekunde das 4:4 kassiert. Allerdings hatte der MTV ab der 40. Minute auch in Unterzahl spielen müssen, nachdem Torhüter Daniel Hoffmann nach einer Notbremse glatt Rot gesehen hatte.

KSV Vahdet Salzgitter II – SV Fümmelse 1:2 (1:1). Tore 0:1 (17.), 1:1 Alagöz (40.), 1:2 T. Reihers (87.)

Unglücklich verlor auch Vahdets Rerserve. Als schon alle aufs Elfmeterschießen eingestellt waren, fiel doch noch der Siegtreffer für Fümmelse. Trotz der Niederlage äußerte sich KSV-Trainer Alparslan Arslan positiv: „Ich bin zufrieden, darauf kann man aufbauen.“

