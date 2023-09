SCU Salzgitter siegt beim VfL Salder

Die Hierarchie wurde in der 2. Runde des Bezirkspokals der Jugendfußballer eingehalten. Die Landesligisten lösten ihre Aufgaben bei den B- und C-Junioren eindrucksvoll. Mit dem 7:2 beim VfL Salder zog SCU SalzGitter verdient in die nächste Runde ein. Die C-Junioren des SCU hingegen schieden aus.

B-Junioren: VfL Salder – SCU SalzGitter 2:7 (1:2). Tore: 0:1 Mazzone (31.), 1:1 Reupke (34.), 1:2 Mazzone (40.), 1:3 Alahmad (46.), 1:4 Petrocenko (53.), 1:5, 1:6 Alahmad (67., 74.), 1:7 Reupke (77.), 2:7 Ortlieb (79.).

Der Kreispokalsieger aus Salder zeigte vor der Pause eine starke läuferische Leistung. Nach der zweiten Trinkpause gewannen die Südstädter zunehmend die zweiten Bälle. Ahmad Alahmad und Lennart Reupke verwandelten ihre Chancen eiskalt. „Wir haben gegen die zwei Klassen höher spielenden Gäste eine Stunde lang gut mitgehalten. Das Ergebnis ist zwei Tore zu hoch für SCU ausgefallen“, befand VfL-Trainer Holger Franke.

Über die nötige Geduld seines Teams freute sich SCU-Trainer Crispin Teuber. „Nach einer Stunde haben wir den Ball besser in den eigenen Reihen gehalten. Den Einzug in die nächste Runde haben sich die Jungen dann redlich verdient“, so Teuber.

C-Junioren: SCU SalzGitter – Freie Turner Braunschweig 0:5 (0:4). Tore: 0:1 Aylanc (2.), 0:2 Fotteler (10.), 0:3, 0:4, 0:5 Aylanc (18., 22., 40.).

Der Bezirksligist aus der Südstadt bekam in der ersten Spielhälfte keinen Zugriff auf die Partie. Die Leistungsträger der Gäste, Iliano-Paolo Aylanc und Noah Fotteler, konnte die SCU-Abwehr nicht stellen. Erst nach der Pause hatte der Bezirksligist aus der Südstadt den Favoriten etwas besser im Griff.

