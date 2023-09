TV Gebhardshagen kann sich diese Abschlussniederlage erlauben

Der TV Gebhardshagen hat die Tennis-Sommersaison in der Verbandsliga mit einer 1:5-Niederlage beim SV GW Waggum abgeschlossen. Die Niederlage konnte sich das Herrenteam jedoch erlauben, weil der Klassenerhalt bereits vorher feststand. Über den Verbleib in der Bezirksliga freuen sich derweil die Herren 55 des STV Ringelheim.

Herren – Verbandsliga

SV GW Waggum – TV Gebhardshagen 5:1. Der TVG musste sich beim Saisonfinale erst einmal an den ungewöhnlichen Belag gewöhnen. „Die spielen dort auf Ganzjahresplätzen mit einem Gummigemisch, das ist erst einmal eine Umstellung“, erklärte TVG-Trainer Ralf Fricke. Dementsprechend war es nicht verwunderlich, dass in allen vier Einzeln der erste Satz an die Gastgeber ging. Während sich Sebastian Lange (2:6, 3:6) und John Fricke (1:6, 3:6) auch im zweiten Durchgang nicht nur mit dem Gegner, sondern auch mit dem Untergrund schwer taten, kamen John Geffke (2:6, 6:2, 5:10) und Felix Brandes (3:6, 6:2, 6:10) jeweils zum Satzausgleich, um am Ende doch noch im Match-Tiebreak zu unterliegen.

Die Partie war nach den Einzeln also bereits entschieden. Doch die Gäste knieten sich auch in den Doppeln noch einmal rein. Während Lange/Fricke (6:7, 2:6) den Ehrenpunkt verpassten, konnten Geffke/Marco Schumann mit dem 6:0, 6:1 für einen versöhnlichen Saisonabschluss sorgen. „Wir haben uns diese Niederlage durch die Leistungen zuvor erlauben können. Großes Lob an meine Truppe, die auch in diesem Sommer wieder hart für den Erfolg gearbeitet hat. Und es ist ein Erfolg, seit Jahren in dieser Liga zu bestehen“, sagte Trainer Ralf Fricke. Zweimal in der Woche – einmal unter sich, einmal mit Trainer – stehe das Team auf dem Tennisplatz, um zu trainieren. „Das ist nicht selbstverständlich. Vor allem der sehr gute Zusammenhalt in der Truppe hat uns auch in diesem Jahr geholfen. Jeder kann mit jedem spielen. Das zeigt auch der Punktgewinn von John Geffke und Marco Schumann gegen Waggum“, freute sich der Coach über die Leistung seiner Mannschaft.

Herren 55 – Bezirksliga

STV Ringelheim – TV BW Neustadt a. Rbge. 4:2. Der Erfolg vom Wochenende bescherte den Tennisherren 55 des STV Ringelheim nicht nur den Klassenerhalt, sondern mit Platz 4 auch noch den erhofften Mittelplatz in der Abschlusstabelle. Dabei musste die Mannschaft gegen den TV BW Neustadt am Rübenberge eine starke Leistung abliefern, bevor der 4:2-Erfolg erreicht wurde. Denn den Siegen von Wolfgang Wolf, Ulrich Spanke und Uwe Heise stand nach den Einzelbegegnungen noch eine knappe Niederlage von Dieter Hanke gegenüber. Durch den Doppelerfolg von Heise/Spanke (6:7; 6:4, 10:3) war der Sieg dann aber in trockenen Tüchern. Die Zweisatzniederlage von Wolf/Frank Sander konnte also verkraftet werden. Neben diesem wichtigen Abschlusssieg standen in der Saison ein weiterer Sieg gegen den SC Schwarz-Rot-Gold Hannover (4:2). Hinzu kamen zwei Remis und zwei Niederlagen. „Insgesamt können wir mit dem 4. Tabellenplatz am Ende zufrieden sein“, so Mannschaftsführer Ulrich Spanke, der neben Wolfgang Wolf, Uwe Heise, Jürgen Probst, Dieter Hanke, Eugen Kreuzer, Frank Sander und Hans-Georg Syring das Mannschaftsgefüge bildete.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de