Duell der Kapitäne: Am Ende setzte sich Fuhsetals Karsten Freckmann (in Rot) mit seinem FSV bei Daniel Anclams Glück Auf Gebhardshagen II mit 3:1 durch.

1. Fußball-Nordharzklasse FSV Fuhsetal springt nach Sieg in Gebhardshagen auf Platz 2

An der Tabellenspitze der 1. Fußball-Nordharzklasse 2 formiert sich ein Trio, das bislang ungeschlagen durch die noch junge Saison spaziert. Der am vergangenen Wochenende spielfreie Spitzenreiter AKV Salzgitter hat Gesellschaft vom FSV Fuhsetal und vom SV Borussia Salzgitter II bekommen. In Staffel 3 landete Borussia Salzgitter I den ersten Saisonsieg im dritten Spiel.

Staffel 2

Fortuna Lebenstedt II – TSV Üfingen II 2:1 (0:1). Tore: 0:1 Molau (44.), 1:1 Schumann (62.), 2:1 Schiersch (70.). Besonderes: Gelb-Rot für Üfingen (90.+3).

Die Fortuna-Reserve feierte einen Arbeitssieg gegen einen starken Gegner. „In der ersten Halbzeit dürfen wir uns nicht beschweren, wenn wir noch das eine oder andere Gegentor fangen“, erklärte Fortuna-Coach Kevin Amendy. Nach dem Seitenwechsel nahmen die Gastgeber die Zweikämpfe besser an und kamen verdient zum Ausgleich. Im Anschluss gab es Chancen auf beiden Seiten. Ein abgefälschter Schuss von Steven Schiersch sorgte dann für die Entscheidung. „Die Mannschaft hat nach dem Rückstand eine gute Moral gezeigt“, war Amendy am Ende zufrieden.

Union Salzgitter II – Germania Bleckenstedt II 2:6 (2:2). Tore: 1:0 Glaub (4.), 1:1 Debus (17./Elfmeter), 2:1 Koncar (35.), 2:2, 2:3, 2:4 Debus (37., 71., 75.), 2:5 Spadlo (77.), 2:6 Debus (82.).

Die Suche nach dem Spieler des Spiels fällt nicht schwer: Bleckenstedts Vincent Debus fertigte die Unioner mit seinen fünf Treffern quasi im Alleingang ab. Dabei hatten die Hausherren in der ersten Halbzeit sogar zweimal geführt. „Wir sind super ins Spiel gekommen und waren klar die bessere Mannschaft. Nach der Pause haben wir die Partie aber komplett aus der Hand gegeben und zugeguckt, wie Bleckenstedt die Tore macht“, ärgerte sich Union-Trainer Christoph Juch.

SV GA Gebhardshagen II – FSV Fuhsetal 1:3 (0:0). Tore: 0:1, 0:2 Fuhrmann (64., 69.), 1:2 Klüsener (76.), 1:3 Fuhrmann (89.).

Beide Mannschaften zeigten sich nicht von ihrer besten Seite. „Bei uns waren das Passspiel und das Zweikampfverhalten schwach, zudem waren wir oft unaufmerksam“, sagte FSV-Trainer Fred Matejasik. Der Sieg sei aber insgesamt verdient gewesen, weil die Gäste die zweite Hälfte dominiert haben. Tim Fuhrmann sorgte für die FSV-Tore.

Borussia Salzgitter II – SV Innerstetal II 4:2 (2:2). Tore: 0:1 Richter (15.), 1:1 Demirel (21.), 1:2 Mitschka (30.), 2:2 Atac (45.+1), 3:2 Peker (62.), 4:2 Khudadad (78.). Besonderes: Gelb-Rot für Borussia II (85.).

Borussia-Trainer Ulhak Kalkan war sehr zufrieden mit der Leistung seines Teams: „Der Kampfeswille meiner Jungs war heute entscheidend. Wir wussten, dass mit Innerstetal ein guter und laufstarker Gegner auf uns zukommt und haben uns auch von den zwei Rückständen nicht unterkriegen lassen. Der Sieg war verdient.“

Staffel 3

Borussia Salzgitter I – SG Lucklum/Veltheim II 5:2 (4:0). Tore: 1:0 Tebis (8.), 2:0 Ngabirano (36.), 3:0 Hashem (40.), 4:0 Fazlic (45.+2), 5:0 Tebis (65.), 5:1 Berkling (84.), 5:2 Langner (88.).

Bereits zur Pause war die Vorentscheidung im Stadion am Salzgittersee gefallen. „Das war eine disziplinierte Mannschaftsleistung. Wir haben so gut wie keine Chancen zugelassen und schöne Tore herausgespielt. Mit etwas mehr Konzentration bis zum Schluss hätten wir sogar zu Null spielen können“, so Borussia-Trainer Björn Veckenstedt.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de