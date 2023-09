Germania Bleckenstedt liefert den geforderten Pflichtsieg ab

Gökhan Arikoglu hatte einen Pflichtsieg eingefordert – und seine Mannschaft lieferte ab. Gegen das weiter punktlose Landesliga-Schlusslicht Lehndorfer TSV gelang den Fußballern des FC Germania Bleckenstedt auf eigenem Platz ein zu keinem Zeitpunkt gefährdeter 4:0 (3:0)-Erfolg.

Arikoglu hatte es bereits im Vorfeld vermutet: Lehndorf wird in der Anfangsphase gut verteidigen, sämtliche Räume zustellen und nach vorne Nadelstiche setzen. Und genau so kam es. Die Platzherren ließen den Ball zwar geduldig rund um den Defensivriegel der Lehndorfer zirkulieren, in die torgefährliche Zone kamen sie zunächst aber nicht. Auf der Gegenseite mussten die Bleckenstedter in der eigenen Defensive stets hellwach sein, denn die Gäste tauchten zwei, drei Mal im Germania-Strafraum auf, wo jedoch Niklas Rudolf, Lamin Jatta und Fabian Henke die Bälle rechtzeitig und sauber abliefen.

Frank und Toprakli durchbrechen den Abwehrriegel des Lehndorfer TSV

Zwei sehenswerte Bälle hinter die letzte Lehndorfer Kette brachen dann den Bann. Im ersten Fall war Rico Frank der Nießnutzer, als er Ugur Bagcis Zuspiel an der linken Strafraumkante erlief und mit dem Außenrist sehenswert über Gästekeeper Paul-Jakob Schulze zum 1:0 hinter die Torlinie lupfte (18.). Nur drei Minuten später fiel nach ähnlichem Muster das 2:0 – nur eben mit anderen Protagonisten und auf der anderen Seite. Dieses Mal schickte Luei Omar über rechts Simon Toprakli auf die Reise. Der fackelte 13 Meter vor dem Tor nicht lange und überwand den erneut machtlosen Schulze.

Während die Gäste in der Folge nur noch durch Ole Herzigs Distanzschuss auffällig wurden, der Germania-Schlussmann Rafael Frei zu einer Streckübung zwang (30.), legte die Bleckenstedter Offensive das 3:0 (38.) nach – und zwar sehr sehenswert. Torjäger Frank hatte Schulze zunächst umkurvt, doch sein Flachschuss wurde noch vor der Torlinie bereinigt. Frank bekam den Ball an der Torauslinie erneut in den Fuß, passte flach in den Fünfmeterraum, wo Thomas Sonntag die Kugel mit dem Rücken zum Tor stehend aus drei Metern per Absatzkick ins Tor beförderte.

Bleckenstedt kann in der zweiten Halbzeit Kräfte sparen und hält die Null

Halbzeit 1 bot einige Glanzlichter, in Halbzeit 2 verflachte die Partie jedoch zusehends. Bleckenstedt behielt zwar das klare Plus an Torabschlüssen, doch die waren zu ungenau, zu überhastet oder wurden die Beute des starken Schulze im Lehndorfer Kasten. Nur der Goalgetter traf noch einmal: Freistoßflanke Kiano Przondziono, Kopfball Frank – 4:0 (84.).

„Am Ende war wichtig, dass hinten die Null stand, und dass wir Kräfte sparen konnten mit Blick auf das nächste Spiel am Freitag in Wolfenbüttel“, resümierte Arikoglu.

Tore: 1:0 Frank (18.), 2:0 Toprakli (21.), 3:0 Sonntag (38.), 4:0 Frank (84.).

Germania: Frei – Henke, Rudolf, Jatta, Uysal – Bagci (67. Stumpe) – Diallo (56. Ziolo), Omar (67. Schächtel)– Toprakli (56. Debus), Sonntag (80. Przondziono), Frank.

