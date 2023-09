0:1 – SVI verpasst den Befreiungsschlag

Der SV Innerstetal bleibt vorerst im unteren Tabellendrittel der Fußball-Bezirksliga. Das Team von Frank Dierling verpasste durch eine vermeidbare 0:1 (0:0)-Niederlage am Sonntag beim SV Rammelsberg den Befreiungsschlag und damit den Sprung in die obere Hälfte des Tableaus.

Innerstetal verfällt in alte Muster

Chancen waren genug da, um dem 4:1 gegen den FC Blau-Gelb Asse vor einer Woche den zweiten Saisonsieg folgen zu lassen. Allerdings verfiel der SVI wieder in das alte Muster aus den ersten Pflichtspielen. Die Chancenverwertung war wieder einmal schlecht. Hinzu kam ein Schiedsrichter, der in den entscheidenden Szenen nicht für die Gäste pfiff. So wurde ein Schuss der Dierling-Truppe in der ersten Halbzeit im Fünfmeterraum mit der Hand gestoppt – der fällige Strafstoß blieb aus. Mitte der zweiten Halbzeit ging ein Kopfball an den Pfosten und dann vermeidlich ins Tor, bevor er von Rammelsberg hinter der Linie geklärt werden konnte. Der Unparteiische sah es anders und ließ weiterspielen.

„Wir müssen die Chancen einfach reinmachen“

„Ich will die Schuld aber gar nicht beim Schiri suchen. Wir müssen die Chancen einfach reinmachen und gut ist“, ärgerte sich Frank Dierling. So kam es, wie es kommen musste: Der SV Rammelsberg nutzte eine seiner wenigen Chancen kurz vor Schluss und schnappte sich die drei Punkte. In den nächsten zwei Trainingswochen – der SVI ist kommendes Wochenende spielfrei – dürfte Torschusstraining beim Team aus Groß Elbe angesagt sein.

mh

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de