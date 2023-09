Vahdet landet ersten Auswärtssieg der Saison

Der Knoten ist geplatzt – und zwar in doppelter Hinsicht. Fußball-Bezirksligist KSV Vahdet Salzgitter hat am Sonntag beim überzeugenden 5:1 (4:0) gegen den VfL Oker den ersten Auswärtssieg in dieser noch jungen Saison gefeiert. Einen gehörigen Anteil am Erfolg hatte auch Kapitän Sadik Balikci, der seine ersten drei Saisontreffer erzielen konnte.

Der KSV Vahdet Salzgitter kommt langsam ins Rollen. Nach dem verdienten 3:0-Heimsieg gegen den VfL Salder vor Wochenfrist, gelang dem Team von Trainer Veysel Polat ein souveräner 5:1-Auswärtserfolg in Oker – der erste in dieser Saison. Damit haben sich die Lebenstedter endgültig in der Spitzengruppe der Tabelle eingefunden.

Balikci in Torlaune

Gleichzeitig ist in Oker eine ungewöhnlich lange Durststrecke von Stürmer Sadik Balikci zu Ende gegangen. Mit seinem Elfmetertor in der 18. Minute eröffnete er mit seinem ersten Saisontreffer den Torreigen für die Gäste, die aufgrund der roten Karte wegen Notbremse fortan mit einem Mann mehr auf dem Platz standen. Balikci legte kurz vor der Pause (41.) auch noch seinen zweiten Treffer nach. Doch damit war es vor dem Pausenpfiff noch nicht genug: Tayfun Durmus (44.) und Ranko Sankovic (45.) sorgten bereits vor dem Gang in die Kabinen für die Vorentscheidung.

Polat zeigt sich zufrieden

Nach der Pause verwalteten die Gäste den Vorsprung. Wobei Kapitän Balikci scheinbar noch etwas nachzuholen hatte, denn kurz vor Schluss schnürte er seinen Dreierpack. Das 1:5 mit dem Schlusspfiff war nur noch ein kleiner Schönheitsfehler. „Wir sind natürlich zufrieden mit dem Sieg. Am Ende war für den Gegner heute gar nichts zu holen und für uns sogar noch mehr drin“, sagte KSV-Trainer Veysel Polat mit Blick auf viele ungenutzte Chancen seines Teams.

Tore: 0:1, 0:2 Balikci (18./Elfmeter, 41.), 0:3 Durmus (44.), 0:4 Sankovic (45.), 0:5 Balikci (84.), 1:5 Wolf (90+1).

Besonderes: Rote Karte für Okers Jovanovic (18.).

