TSV bleibt nach Derbyniederlage punktlos am Tabellenende

In der Partie im Thieder Sportpark war Härte in den Zweikämpfen angesagt. Viktoria (in Gelb) schlug den TSV Salzgitter am Ende deutlich mit 4:1.

Der Mittwoch-Spieltag in der Fußball-Nordharzliga lief für die Salzgitteraner Teams eher durchwachsen. Lediglich der MTV Lichtenberg und Viktoria Thiede konnten Siege einfahren. Der TSV Salzgitter findet sich nach der 1:4-Derbyniederlage in Thiede weiter punktlos auf dem letzten Platz wieder.

FC Viktoria Thiede – TSV Salzgitter 4:1 (3:1). Tore: 0:1 Ali Dia (6.), 1:1, 2:1 Elsner (24., 32.), 3:1 Michel Pasch (34.), 4:1 Elsner (88.).

Die Gäste aus Lebenstedt begannen stark. Mit einem sehenswerten direkt verwandelten Freistoß aus rund 20 Metern brachte Ali Dia seinen TSV überraschend mit 1:0 in Führung. Im Anschluss daran übernahmen jedoch die Hausherren das Zepter und fuhren einen Angriff nach dem anderen auf das Gäste-Tor. Allein TSV-Torhüter Justin Radmer war es zu verdanken, dass es bis zur 24. Minute noch 1:0 für die Gallier hieß. Der Druck der Gastgeber wuchs mit den sich häufenden Chancen, die zunächst alle ungenutzt blieben. Erst Jan-Christian Elsener löste den Knoten mit dem ersten seiner drei Tore in der 24. Minute. Bei einer höheren Effizienz der Viktoria hätte der Vorsprung bereits zur Pause höher ausfallen können als „nur“ 3:1. Nach dem Pausentee zeigte sich das gleiche Bild: Viele Möglichkeiten der Thieder blieben ungenutzt oder wurden durch Abseitsstellungen abgepfiffen. Der Auftritt der Hausherren war dennoch souverän. Sie lieferten eine zweikampfstarke Partie bei strömenden Regen. Thiedes Coach Hasan Örs zeigte sich nach dem Schlusspfiff zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: „Wir haben von Beginn an unsere Taktik umgesetzt und uns zahlreiche Chancen erspielt, die leider verpufften. Dennoch hatten wir die Partie im Griff.“ Gästetrainer Yasin Bayrakdar fand nach der Niederlage lobende Worte für sein Team: „Trotzdem bin ich stolz auf meine Jungs. Sie haben zu jeder Zeit gekämpft und sich gegen die Niederlage gestemmt. Jetzt heißt es weiter kämpfen und sich möglichst belohnen.“

Lindener SV – SV GA Gebhardshagen 1:1 (0:0). Tore: 0:1 Lukas Otto (60.), 1:1 Colanni (74.).

Die Zuschauer sahen von beiden Seiten eine schwache Partie mit wenigen Höhepunkten. So endete das Spiel auch Unentschieden, was nach den Spielanteilen gerecht war. Dabei fielen die beiden Treffer jeweils aus Standardsituationen und nicht aus dem Spiel heraus. Die Partie war vor allem von zahlreichen Zweikämpfen geprägt. Mit der harten Gangart hatten die Hausherren einige Probleme.

MTV Lichtenberg – SG Veltheim/Lucklum 4:0 (1:0). Tore: 1:0 Eigentore Kamara (18.), 2:0 Tylan Adanir (51.), 3:0 Julius Weitzel (60.), 4:0 Domenik Müller (61).

Der Gastgeber übernahm von Beginn an das Zepter und gab es auch nicht mehr aus der Hand. Mit hohem Pressing setzte der MTV die SG unter Druck. „Das hat sehr gut funktioniert und führte zum 1:0“, erklärte MTV-Coach Till Hockmann. Durch das frühe Stören spielte ein SG-Verteidiger einen fatalen Fehlpass, den Lichtenberg zum 1:0 nutzte. Die Gäste agierten fast nur mit langen Bällen, die weitgehend von Lichtenberg sauber geklärt wurden. In Hälfte 2 genügten zehn starke Minuten, um drei Tore zu erzielen und damit das Spiel zu entscheiden. Hockmann lobte seine Mannschaft: „Ein mutiger, offensiver Auftritt meines Teams, für den wir uns mit einem klaren und nie gefährdeten Sieg belohnt haben.“

SV Kissenbrück – TSV Hallendorf 2:2 (0:0). Tore: 1:0, 2:0 Bomba (52., 56.), 2:1 Devin Liehr (80.), 2:2 Muhammed Atav (90+2).

In der ersten Hälfte agierte Hallendorf sehr zögerlich und zu zaghaft. Beide Mannschaften ließen den Ball zwar gut laufen, aber niemand schlug Kapital daraus. Im zweiten Abschnitt kam Hallendorf besser ins Spiel, kassierte aber per Doppelschlag durch Chris-Kevin Bomba die kalte Dusche. Ein Kraftakt in der Schlussphase rettete dann doch noch den Punktgewinn und die Ungeschlagenserie. TSV-Teamsprecher Niklas Hoinza: „Wir investieren viel Energie am Ende des Spiels und freuen uns über den Punkt.“

SV Fümmelse – SC Gitter II 4:1 (2:0). Tore: 1:0 Hooth (18.), 2:0 T. Reihers (38.), 2:1 Cuda (51.), 3:1 J. Wohlfart (64.), 4:1 T. Wohlfart (76.).

Die Gäste mussten im Vergleich zum 4:1 beim Lindener SV einige personelle Veränderungen vornehmen. In der ersten Hälfte lief nicht viel zusammen und bei den beiden Gegentoren sah die Gitter-Verteidigung nicht gut aus. Nach der Pause startete der Gast energischer und machte durch Benjamin Cuda schnell den Anschlusstreffer (51). „Am Ende war es ein gebrauchter Spieltag für uns“, sagte ein enttäuschter SC-Coach Michael Weber, nachdem sein Team noch zwei weitere Treffer kassierte.

KSV Vahdet Salzgitter II – TuS Cremlingen 2:2 (1:2). Tore: 0:1 Lampen (13.), 0:2 Kath (28.), 1:2 Suel (42.), 2:2 Ökdem (90.).

Zum Einstand des neuen Trainers Alparslan Arslan gab es ein Unentschieden und damit den ersten Punktgewinn der Saison. Die Hausherren starteten stark, mussten aber nach zwei Kontern einem 0:2-Rückstand hinterherlaufen. Zum Glück gelang kurz vor dem Pausenpfiff der Anschlusstreffer durch Celal Suel. „Auch in Hälfte 2 war bei uns das Ausnutzen der Torchancen zu schwach“, monierte der neue Coach. Das müsse besser werden. Am Ende belohnten sich die Arslan-Schützlinge für ihren kämpferischen Einsatz mit dem 2:2-Unentschieden, das kurz vor dem Abpfiff durch Emin Ökdem fiel. Insgesamt war der Trainer mit der Leistung zufrieden.

