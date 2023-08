Fünf Salzgitteraner Teams aus drei Vereinen spielen im Bezirk

Nach fünfjähriger Durststrecke gehen erstmals wieder fünf Jugendfußballteams aus Salzgitter auf Bezirksebene auf Tore- und Punktejagd. Erstmalig hat der Bezirksjugendausschuss ein Eröffnungsspiel ausgerufen. Die A-Junioren des Landesligisten SCU SalzGitter haben am Freitag die Ehre, die neue Spielserie der Landes- und Bezirksligisten gegen Arminia Vechelde einzuläuten.

A-Junioren

Landesliga, SCU SalzGitter: Das Team muss mit vielen Veränderungen klarkommen. Neben dem Umzug auf die Sportanlage des SC Gitter für die Heimspiele hat sich zudem der Trainerstab verändert. Ex-Coach Jonas Teuber ist in die D-Jugend gewechselt. Gitters Herrenspieler Sebastian Hiebsch wird ihn ersetzen. Dem Übungsleiter stehen die ehemaligen B-Jugend-Verantwortlichen Marco Cordes und Marco Krause zur Seite. Aus dem B-Jugend-Aufgebot der vergangenen Saison haben sieben Akteure den Sprung in die A-Jugend nicht mitgemacht. Joey Ben Bock (Freie Turner Braunschweig), Lenn Traube (FC Pfeil Broistedt), Arda Turhan (GA Gebhardshagen), Lennard Göbel (JSG Oderwald), Hakim Hadzda (Eintracht Braunschweig) und Ibrahim Gültekin (SV Lengede) haben die Jugendspielgemeinschaft aus der Südstadt verlassen. Das Saisonziel lautet eindeutig Klassenerhalt. „Es wird in der Saison keine leichten Spiele geben“, stellte Cordes nach dem Aus im Bezirkspokal in Lengede fest.

Bezirksliga, KSV Vahdet Salzgitter: Der Neuling aus Lebenstedt will bei seiner Premiere auf Bezirksebene ganz diszipliniert auftreten. Das Trainergespann Tuncay Senbecer und Mohamed Cheklam sowie Betreuer Sener Altun gehen optimistisch in die Saison. „Wir wollen mit unserer Heimstärke die nötigen Punkte zum Klassenerhalt einfahren“, so Senbecer.

B-Junioren

Landesliga, SCU SalzGitter: Ebenfalls eine schwere Aufgabe hat das neuformierte Aufgebot der B-Junioren des SCU vor sich. Neben dem Trainer Crispin Teuber, der erstmals in Eigenverantwortung ein Team leitet, und den drei Neuzugängen Abolfazi Barati (MTV Wolfenbüttel), Ahmad Alahmad und Waild Mohammad (beide TSV Salzgitter) versucht der SCU, mit den aufgerückten Kräften aus der C-Jugend den Klassenerhalt in trockene Tücher zu bringen.

C-Junioren

Bezirksliga, SCU SalzGitter: Die starke Breite seines Kaders will SCU-Trainer Lennard Teuber nutzen, um im Meisterschaftskampf ein Wörtchen mitzureden. „Wir waren unter den Top 3 in der abgelaufenen Spielrunde. Wir haben die Qualität, nach mehr zu greifen“, meint der Coach. Mit den starken Zugängen aus der eigenen D-Jugend und Jannis Kusch (FC Pfeil Broistedt) will Teuber von Anfang an oben dabei sein.

Bezirksliga, VfL Salder: „Die Saison wird eine Mammutaufgabe für uns. Der Sprung ist für unseren jüngeren Jahrgang riesig. Es gilt vor allem, als Team zusammenzuhalten“, schwört VfL-Trainer Oktay Arican seine Truppe auf die Aufgaben vor dem Start ein.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de