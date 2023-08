Rüdiger Nowak bekommt die Goldene Ehrennadel des Bezirks

Große Ehre für den Fußballchef des Kreises Nordharz: Rüdiger Nowak erhielt beim 16. Bezirkstag die Goldene Ehrennadel des Fußballbezirks Braunschweig für seine langjährigen ehrenamtlichen Tätigkeiten.

Über einen Schnupperkurs zum Thema „Schiedsrichter im Fußball“ am Gymnasium Salzgitter-Bad bekam der 14-jährige Schüler Rüdiger Nowak durch die Referenten Thomas Korol und Michael Erb den Anstoß, einen Schiedsrichterlehrgang zu absolvieren. In den Herbstferien 1983 war es dann soweit. Unter Leitung von Helmut Bertram (TSV Fortuna Salzgitter) nahm er an einem Anwärterlehrgang teil. Der Ehrgeiz von Nowak war vollends geweckt. Als Schiedsrichter leitete er Partien in der Oberliga (4. Liga) und kam als Assistent an der Linie in der Regionalliga (3. Liga) zum Einsatz. Insgesamt 811 Spiele pfiff Rüdiger Nowak von 1983 bis zum 24. Februar 2002 in seiner Karriere.

Doch nicht nur durch seine aktive Schiedsrichter-Laufbahn machte der Sportler des TSV Ohlendorf auf sich aufmerksam. Er spielte aktiv in der Jung-Schiedsrichterauswahl des Altkreises Salzgitter. „Das Turnier 1986 in Emden habe ich heute noch im Kopf. Die Kameradschaft war einmalig“, so der jetzige Kreis-vorsitzende. Über die Tätigkeit als Schriftführer im Schiedsrichterausschuss von 1994 bis 1997 stieg der Industriekaufmann 1997 zum Kreislehrwart der Schiris auf. Bis Ende Februar 2003 durchliefen zahlreiche ehrenamtliche Trainer seine Schulungen. Der jetzige Vorsitzende des Kreisspielausschusses, Peter Finselberger, und der jetzige Trainer von Glück Auf Gebhardshagen, Timo Kleiner, drückten die Schulbank beim Oberligareferee aus Salzgitter, um ihre Trainerlizenzen zu bekommen.

Als Funktionär folgte von 2003 bis 2009 der Wechsel in das Kreissportgericht. Salzgitters Kreisvorsitzender Wolfgang Fisch lotste ihn dann als Schatzmeister 2009 in den Kreisvorstand. Bis zur Kreisauflösung 2012 leitete er die Finanzen. Mit der Gründung des Kreises Nordharz am 1. Juli 2012 in Schladen wurde er stellvertretender Vorsitzender im Kreissportgericht.

Ab dem 1. Januar 2014 bekleidete der Prokurist wieder das Amt des Schatzmeisters. Nach dem plötzlichen Ableben des Kreisvorsitzenden Wolfgang Fisch im Februar 2021 übernahm Nowak zusammen mit Joachim Wojtke kommissarisch den Vorsitz. Auf dem Kreistag im September 2021 wurde Rüdiger Nowak zum Chef der Fußballer aus dem Nordharz gewählt – und wurde nun für seine Verdienste geehrt.

