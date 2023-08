TVG-Spieler Sebastian Lange gewinnt die Nebenrunde

Der TC SW Steterburg richtete die Tennis-Regionsmeisterschaften der Damen und Herren aus. Aus Salzgitteraner Sicht hat Sebastian Lange vom TV Gebhardshagen für das Highlight gesorgt, indem er die Nebenrunde bei den Herren gewann.

Dabei musste sich Lange, der an Position 6 gesetzt war, nach einem Freilos in Runde 1 im Achtelfinale zunächst Max-Niclas Müller von der SV Meinersen-Ahnsen-Päse mit 0:6, 6:7 geschlagen geben. Für die Nummer 1 des Verbandsligisten aus Gebhardshagen ging es dann in der Nebenrunde weiter. Und hier marschierte Lange zum Sieg und gab kein weiteres Spiel mehr ab. Im Nebenrunden-Halbfinale gewann er ebenso mit 6:0, 6:0 im Nachbarschaftsduell gegen Yavuz Aydin vom TC Bad, wie später im Finale gegen Tobias Winterfeld (TB Wendhausen).

Niklas Krause vom TC Bad überrascht positiv

Für eine positive Überraschung sorgte im Sechzehntelfinale des Hauptfeldes sorgte Niklas Krause vom TC Bad. Er schlug Torben Lippke vom Braunschweiger THC in einem engen Match mit 6:2, 4:6, 11:9. Im Achtelfinale ging es dann gegen die Nummer 2 der Setzliste, Daniel Höppner (Braunschweiger THC). Hier war dann für den Salzgitteraner nach dem 2:6, 1:6 Endstation.

In der Herrenkonkurrenz gab es am Ende einen Favoritensieg. Niklas Schulz (TV Jahn Wolfsburg) bestätigte seinen Setzplatz Nummer 1 und marschierte durch das Turnier. Bis zum Finale gab er keinen Satz ab. Erst Hannes Meier vom Braunschweiger THC konnte dem Wolfsburger im Endspiel einen Durchgang abknüpfen. Schulz setzte sich letztendlich jedoch mit 3:6, 6:0, 10:6 durch.

Das Frauen-Turnier findet ohne Salzgitteraner Beteiligung statt

Bei den Damen kam es ohne Salzgitteraner Beteiligung zum Finale der beiden topgesetzten Spielerinnen. Leonie Münnich (1, TSV Lutter am Barenberge) und Aminah Mhana (2, Braunschweiger THC) spielten sich ohne Satzverlust ins Endspiel. Hier musste Münnich dann verletzungsbedingt beim Stand von 0:5 im ersten Satz aufgeben, wodurch Mhana neue Regionsmeisterin wurde. Die Nebenrunde gewann Hannah Preußner vom TV Jahn Wolfsburg.

