SVI II lässt Punkte gegen Victoria Heerte liegen

In der 1. Fußball-Nordharzklasse 2 gab es am Sonntag die erste kleine Überraschung in dieser Saison: Der SV Innerstetal II – von vielen Konkurrenten als Meisterschaftsfavorit ausgerufen – ließ beim 2:2 zu Hause gegen den SV Victoria Heerte direkt am 2. Spieltag Punkte liegen. Der AKV Salzgitter feierte hingegen den zweiten Saisonsieg im zweiten Spiel und bleibt Spitzenreiter.

Staffel 2

Union Salzgitter II – VfL Salder II 4:1 (2:0). Tore: 1:0 Prause (24.), 2:0 Koc (26.), 3:0 Kewitsch (47.), 4:0 Koncar (73.), 4:1 Aydin (88.).

Von Anfang an setzte Union II den Gast aus Salder mit hohem Pressing unter Druck und erspielte sich zahlreiche Chancen. Den ersten Treffer erzielte Niklas Prause mit einem Freistoß aus 27 Metern direkt unter die Latte (24.). Nur zwei Minuten später erhöhte Ercan Koc zum 2:0-Pausenstand. Auch nach dem Wechsel hörte der Dauerdruck der Gastgeber nicht auf. Nico Kewitsch und Dragan Koncar schraubten den Spielstand in die Höhe. Hamza Aydin konnte nur noch Ergebniskosmetik betreiben. „Das nenne ich mal einen gelungenen Heimauftakt“, freute sich Union-Trainer Christoph Juch.

Glück Auf Gebhardshagen II – TSV Üfingen II 3:3 (1:3). Tore: 0:1 Barthelmes (15.), 0:2 Luis Kick (16.), 1:2 Klüsener (26.), 1:3 Zikeli (38.), 2:3 Otto (71.), 3:3 Klüsener (90.+2).

Der Jubel bei den Gastgebern war nach dem Last-Minute-Ausgleich durch Darvin Klüsener groß. „Auch wenn wir bei zwei Gegentoren individuelle Fehler gemacht haben, sind wir nach einem 1:3-Rückstand noch zurück gekommen. Die Moral und der Wille haben gepasst in meiner Mannschaft. Die Stimmung nach dem späten Punktgewinn war sehr ausgelassen“, freute sich GA-Trainer Manuel Söhnel.

SV Innerstetal II – Victoria Heerte 2:2 (0:1). Tore: 0:1 Brackmann (11.), 1:1 M. Hartmann (49.), 1:2 Meyer (83.), 2:2 L. Hartmann (90.).

Mit einem Tor in der letzten Spielminute sicherte sich der SVI II noch einen Punkt gegen die Victoria. „Am Ende sicherlich etwas glücklich für uns, aber es war ein gerechtes Unentschieden, das wir leider mit drei Verletzten teuer bezahlt haben“, so SVI-Trainer Thomas Rockmann. Julian Sauer, Andre Derkow und Pascal Kilimann hatte es erwischt.

AKV Salzgitter – Germania Bleckenstedt II 2:0 (2:0). Tore: 1:0 Karatas (6.), 2:0 Uzunhan (38.). Besonderes: Gelb-Rot für AKV (85.).

Der zweite Saisonsieg und die Verteidigung der Tabellenführung wurde beim AKV Salzgitter durch die Verletzung von Okan Nalcakan überschattet. „Okan hatte sich erst nach einem Kreuzbandriss zurück gekämpft. Jetzt hat er sich das andere Knie verdreht und es besteht wieder der Verdacht auf Kreuzbandriss“, erklärte AKV-Coach Özgün Yenigün, der eine überlegende Partie seiner Mannschaft gegen den Aufsteiger gesehen hatte. „Die drei Punkte sind schön, aber die Sorge um Okan trübt die Stimmung.“

Staffel 3

MTV Dettum – Borussia Salzgitter 2:1 (1:1). Tore: 0:1 Tebis (3.), 1:1, 2:1 Heuer (6., 63.).

Borussia Salzgitter reiste mit einem Rumpfkader zum Auswärtsspiel nach Dettum. Dort ging der Gast früh in Führung, kassierte aber auch früh den Ausgleich, um dann in der zweiten Halbzeit sogar in Rückstand zu geraten. „In einem schlechten Spiel gab es einen glücklichen Sieger. Ein Unentschieden wäre gerechter gewesen, aber dafür waren wir heute zu schwach“, sagte Borussia-Trainer Björn Veckenstedt.

