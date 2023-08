Glück Auf Gebhardshagen startet mit Derbysieg in die Saison

Glück Auf Gebhardshagen feiert mit dem 1:0-Derbysieg über Viktoria Thiede den perfekten Start in die neue Saison der Fußball-Nordharzliga. Der SC Gitter II hat bereits drei Spiele in den Knochen und holte mit dem 4:1 beim Lindener SV den ersten Sieg. Der KSV Vahdet Salzgitter II und der TSV Salzgitter kassierten am Sonntag Heimniederlagen.

SV GA Gebhardshagen – FC Viktoria Thiede 1:0 (1:0).

Tore: 1:0 Devin Stockmann (32.).

Der Trainer der Hausherren, Timo Kleiner, sah eine Partie, in der sich seine Mannschaft recht schwer tat. „Trotz der Führung und einer starken Defensivleistung haben wir es nicht geschafft, Ruhe in unser Spiel zu bringen. Es blieb durchweg sehr zerfahren und teilweise auch unnötig hektisch“, resümierte der Coach nach 90 Minuten. Dennoch seien die drei Punkte nicht unverdient, man habe das Ergebnis doch sicher über die Bühne gebracht. „Alles in allem war es für uns ein gelungener Saisonauftakt, der zuversichtlich für kommende Aufgaben machen kann“, so Kleiner.

TSV Salzgitter – SV Fümmelse 0:7 (0:4).

Tore: 0:1, 0:2 T. Wohlfahrt (2., 7.), 0:3 J. Wohlfahrt (28.), 0:4 Reihers (41.), 0:5 T. Wohlfahrt (49.), 0:6 Kendzia (61.), 0:7 Abou-Raya (89).

„Das war ein Sonntag, an dem einem als Trainer ganz einfach die Worte fehlen und es schwer fällt, Gründe für ein Kollektivversagen zu benennen. Heute hat einfach gar nichts funktioniert von dem, was wir uns vor der Partie vorgenommen hatten“, sagte ein enttäuschter TSV-Coach Yasin Bayrakdar. Von der 1. bis zur 90. Minute sei seine Mannschaft einfach nicht auf dem Platz und nicht im Spiel gewesen. So hatte der Gegner leichtes Spiel, seine taktischen Vorgaben umzusetzen. Der SV Fümmelse habe Schalten und Walten können, wie er wollte. An dieser Stelle vergab Yasin Bayrakdar aber auch ein Lob an die Fümmelser, die „einfach einen Sahnetag hingelegt haben, an dem alles gelang“. Jetzt heißt es für den TSV Salzgitter: Kopf hoch und weiter machen. Das Spiel muss schnell abgehakt werden, denn bereits am Mittwoch geht es weiter mit dem Derby bei Viktoria Thiede.

Lindener SV – SC Gitter II 1:4 (1:3).

Tore: 0:1 Lübbeke (3.), 1:1 Iengo (30.), 1:2 Sobek (31.), 1:3 Jachmann (45+2), 1:4 Gomzi (64.).

Die Partie war bereits zur Halbzeit mehr oder weniger entschieden. „Endlich wurde der Aufwand belohnt. Der Ertrag stimmte an diesem Spieltag“, lobte Gitters Trainer Michael Weber den Auftritt seiner Mannschaft beim Lindener SV. Das Team habe vor allem sicher in der Defensive gestanden, sei effektiv vor dem Tor des Gegners gewesen und habe stets selbst in schwierigen Phasen gute Lösungen gefunden. Weber zog deshalb nach dem ersten Saisonsieg ein positives Fazit: „Dickes Kompliment an meine Mannschaft für diese klasse Leistung.“

KSV Vahdet Salzgitter II – BV Germania Wolfenbüttel II 2:3 (2:1).

Tore: 1:0 Alagöz (9.), 1:1 Sacher (14.), 2:1 Alagöz (41.), 2:2 Sacher (64.), 2:3 Hefenbrock (83.).

Durch die urlaubsbedingte Abwesenheit von Trainer Bekir Yeter war die Vorbereitung auf das Spiel suboptimal beim KSV Vahdet II. Trotzdem ergab sich ein ausgeglichenes Spiel. „Es gab Phasen, in denen wir dominiert haben, und es gab Phasen, wo der Gegner am Drücker war“, erklärte Vahdet-Teammanager Ismail Yildiz. Am Ende wäre ein Unentschieden das gerechtere Ergebnis gewesen aus seiner Sicht. „Allerdings haben wir es verpasst, unsere vielen Chancen – vor allem in der zweiten Halbzeit – zu nutzen. So stehen wir am Ende mit leeren Händen da. Eine unnötige Niederlage“, so Yildiz.

