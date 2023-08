Lorenz Valentin Tillig und der SV Innerstetal (in Rot) setzten sich nicht nur in dieser Szene gegen den FC Blau-Gelb Asse durch.

Fußball-Bezirksliga 3 SV Innerstetal legt die lang vermisste Effizienz an den Tag

Der SV Innerstetal hat mit einem sicheren 4:1 (4:1)-Erfolg über den Aufsteiger FC Blau-Gelb Asse den ersten Saisonsieg in der Fußball-Bezirksliga eingetütet. Die Heimelf legte in der Partie die zuvor an den Tag gelegte Abschlussschwäche eindrucksvoll ab. Schon vor der Pause markierte der SVI aus fünf Versuchen vier Tore.

Die Hausherren lockten den Gast in der ersten Viertelstunde gekonnt aus der eigenen Spielhälfte. Die Formation von Blau-Gelb-Trainer Dirk Schmidtke rückte mit der Abwehrkette immer weiter vor in Richtung Mittellinie. Mit langen Pässen hinter die Viererabwehrkette antwortete der SVI dann nicht nur humorlos, sondern auch unwahrscheinlich effizient. Lorenz Valentin Tillig konnte in der 16. Minute von Jannis Stark nur mit einem Foul innerhalb des Strafraums gestoppt werden. Routinier Malte Masberg verwandelte den Strafstoß dann sicher zur Führung.

Auch der einzige FC-Treffer stammt von einem SVI-Spieler

Auch der zweite Treffer der Gastgeber entstand durch einen langen Ball. Den 40-Meter-Freistoß von Philipp Kulisch erlief Luca Rosowski und setzte das Spielobjekt mit einem gekonnten Heber zum 2:0 in die Maschen. Die Gästeformation verlor dann vollends den Faden. Tillig und Rosowski erhöhten auf 4:0. Auch das fünfte Tor der Partie erzielte ein SVI-Spieler: Eine Ecke fälschte Jan Hartmann ins eigene Tor zum 4:1-Pausenstand ab.

Nach der Pause versuchte der Neuling das Ergebnis zu korrigieren. Doch es wurde ein Duplikat der Anfangsphase. Viel Ballbesitz ohne den nötigen Zug zum Tor führte nicht zum erwünschten Ziel. Der SVI stellte mit Abwehrchef Malte Masberg die Räume zu und fuhr den Dreier sicher ein.

Sehr zufrieden zog SVI-Coach Frank Dierling nach dem Abpfiff sein Fazit: „Wir haben endlich unsere Chancen genutzt. Die erste Halbzeit lief gut. Nach der Pause haben wir gut gestanden. Unsere Konter hätten wir besser ausspielen können. Der Sieg ist gut für die Moral.“

Tore: 1:0 Malte Masberg (16., Elfmeter), 2:0 Rosowski (25.), 3:0 Tillig (35.), 4:0 Rosowski (39.), 4:1 Eigentor Jan Hartmann (43.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de