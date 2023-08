Salzgitter Steelers spielen gegen verkappten Regionalligisten

Lebenstedt. Die Bremerhaven Seahawks gastieren am Samstag zum Rückrundenstart im Stadion am Salzgittersee.

Mit einer Woche Verspätung starten die Footballer der Salzgitter Steelers am Samstag nach der Sommerpause in die restliche Saison in der Verbandsliga Nord Süd. Ab 15 Uhr ist Tabellenführer Bremerhaven Seahawks zu Gast im Stadion am Salzgittersee. Bereits um 11 Uhr spielt zuvor die U16-Jugendspielgemeinschaft „Wings of Steel“ (Bluewings Wolfsburg/Salzgitter Steelers) gegen die Osnabrück Tigers.

Salzgitter Steelers wollen den Zuschauer ordentlich was bieten

„Wir freuen uns, dass es endlich wieder weiter geht und dann auch noch mit dem doppelten Heimspiel. Den Zuschauern wird am Samstag wieder jede Menge Football im Stadion am See geboten“, erklärt Steelers-Pressesprecher Carsten Nelius. Die Gastgeber haben sich auch wieder etwas für die Fans einfallen lassen: „Es wird eine Tombola mit 1800 Preisen geben. Nieten gibt es nicht!“

Gegner hat nahezu einen Regionalliga-Kader

Die Aufgabe für die Steelers wird wahrlich nicht einfach. „Die Seahawks haben in der vergangenen Saison noch zwei Ligen höher in der Regionalliga gespielt und sind nur durch einen Zwangsabstieg in der Verbandsliga gelandet. Der Kader aus dem vergangenen Jahr ist aber fast unverändert“, erklärt Nelius und ergänzt: „Das wird ein ganz dickes Brett, was wir zu bohren haben.“

Langer Strafenkatalog für die Seahawks

Die Seahawks hatten in der vergangenen Saison ein Spiel bei den Hannover Grizzlies eigenmächtig abgebrochen, sind nach der Halbzeitpause beim Stand von 0:46 nicht aufs Feld zurück gekehrt. Da die Bremerhavener seinerzeit nicht mit den Unparteiischen kommunizierten, sondern einfach die Sachen packten und nach Hause fuhren, kam es zur drastischen Strafe. Alle bis dahin absolvierten Spiele wurden gegen die Norddeutschen gewertet – eine Geldstrafe kam hinzu. Gleichzeitig wurde die Mannschaft direkt aus dem Spielbetrieb genommen. Es folgte zusätzlich noch die Rückstufung in die Verbandsliga.

In der neuen Spielklasse gelangen den Seeadlern drei souveräne Auftaktsiege. Zweimal gingen die Union Bremen Bulls als Verlierer vom Platz (49:7, 48:5) und auch die Soltau Black Sharks (34:19) waren unterlegen.

Kampflos gab es den dritten Sieg für die Salzgitteraner

Eigentlich sollten die Steelers vergangenen Samstag gegen eben jene Black Sharks in die Rückrunde starten. Doch die Soltauer bekamen kein Team zusammen. Somit fuhren die Lebenstedter ihren dritten Saisonsieg kampflos ein (20:0). Gegen die Bremerhavener wird das Unternehmen, den vierten Sieg folgen zu lassen, allerdings sehr schwer. „Es ist davon auszugehen, dass vor allem unsere Defense gefordert sein wird. Wenn die Verteidigung einen guten Job macht und unsere Offense Nadelstiche setzt, kann auch gegen diesen Gegner was möglich sein“, so Nelius.

