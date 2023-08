6:0-Sieg: Der TVG sichert sich den Klassenerhalt

John Fricke musste in seinem Einzel vor allem gute Return-Fähigkeiten an den Tag legen. Sein Gegner Louis Schubert schlug stark auf.

Die Tennis-Herren des TV Gebhardshagen können ohne Druck ins letzte Saisonspiel der Verbandsliga gehen. Bereits am Sonntag konnte die Truppe von Trainer Ralf Fricke nämlich den Klassenerhalt perfekt machen. Gegen den bis dato Tabellenzweiten TC Alfeld II erwischte der TVG einen Sahnetag und schickte die Gäste mit einem 6:0 auf die Heimreise. Die Herren 65 des TC SW Steterburg haben sich am letzten Oberliga-Spieltag noch Platz 2 gesichert.

Herren – Verbandsliga

TV Gebhardshagen – TC Alfeld II 6:0. Das Spielglück war am Sonntag endlich einmal in dieser Saison aufseiten der Gastgeber. Bereits nach den Einzeln stand der Sieg des TV Gebhardshagen fest. Marco Schumann profitierte an Position 4 gegen Timo Peters von der Aufgabe seines angeschlagenen Kontrahenten. „Marco hatte den ersten Satz aber auch schon klar mit 6:1 gewonnen. Ich denke nicht, dass da noch etwas angebrannt wäre“, erklärte Trainer Ralf Fricke, der außerdem eine souveräne Vorstellung seines Kapitäns John Geffke im dritten Einzel bestaunen durfte. Mit 6:1, 6:0 fertigte er Jannik Brinkmann ab. „John spielt schon die gesamte Saison grundsolide, lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Das war früher schon mal anders“, so Fricke.

Trainer-Sohn John Fricke musste in seinem Einzel gegen Louis Schubert an Position 2 vor allem mit der Aufschlagstärke seines Gegners zurechtkommen, was ihm beim 3:6 im ersten Satz nicht gut gelang. „Dann ist John in den Kopf seines Gegners gekommen und hat ihm mit aggressiven Returns den Zahn gezogen“, freute sich Trainer Ralf Fricke über den 3:6, 6:2, 10:4-Erfolg seines Sohnes. „Das war der absolute Dosenöffner für unseren späteren Sieg. Geht das Spiel im Match-Tiebreak verloren und verletzt sich der Gegner von Marco nicht, kann es am Ende auch ganz anders aussehen“, so Fricke.

Doch es lief diesmal alles für den TVG und Frontmann Sebastian Lange spielte mit dem 3:0 im Rücken befreit gegen Bjarne Röker auf. „Ich habe Sebi tatsächlich noch nie so gut wie in diesem Spiel gesehen. Beide haben sich die Bälle nur so um die Ohren geschossen, aber er hatte meist das bessere Ende für sich“, erklärte Trainer Ralf Fricke, der durch das 6:2, 6:0 bereits den Sieg und den Klassenerhalt mit seinem Team bejubeln durfte. Zum Doppel traten die entnervten Alfelder dann gar nicht mehr an, wodurch es sogar der höchste Heimsieg der Saison wurde.

Herren 65 – Oberliga

Nindorfer TC – TC SW Steterburg 2:4. Reinhard Preis, Hartmut Köpper, Stephan Knackstedt, Norbert Junike, Klaus Kandziora und Wolfgang Tschinke feierten einen erfolgreichen Saisonabschluss. Die Steterburger zogen durch den Auswärtssieg noch am Nindorfer TC vorbei und landeten in der Endabrechnung auf Platz 2.

Dass es zur Vizemeisterschaft reichte, hatten die Schwarz-Weißen vor allem ihren starken Nerven im Doppel zu verdanken. Nach den Einzel stand es nämlich 2:2. Preis und Köpper punkteten für die Gäste, während Knackstedt und Junike als Verlierer vom Platz gingen. Das Doppel Köpper und Tschinke setzte sich dann mit 7:6, 7:6 gegen seine Gegner durch, während Kandziora/Knackstedt mit 7:5, 5:7, 10:6 die Oberhand im Match-Tiebreak behielten.

