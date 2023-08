Vier Salzgitteraner Derbysieger zum Saisonauftakt

Salzgitter. In der 1. Nordharzklasse feierte der AKV Salzgitter mit dem 3:0 gegen den VfL Salder II den höchsten Tagessieg und ist vorerst Tabellenführer.

Borussia Salzgitter II (in Hellblau) feierte eine gelungene Heimpremiere beim 2:1 über den SV Union Salzgitter II.

Der AKV Salzgitter ist erster Tabellenführer der 1. Fußball-Nordharzklasse in dieser Saison. Die Lebenstedter besiegten zum Auftakt den VfL Salder II mit 3:0. Auch Borussia Salzgitter II, der SV Innerstetal II und der FSV Fuhsetal feierten Derbysiege in Staffel 2. Borussia Salzgitter kam in Staffel 3 zu einem 3:3 gegen die Reserve des TuS Cremlingen.

Staffel 2

VfL Salder II – AKV Salzgitter 0:3 (0:3). Tore: 0:1, 0:2 Bozkurt (20., 26.), 0:3 Hanad (36.).

„Wir sind von Anfang an nicht ins Spiel gekommen, haben 80 Prozent der Zweikämpfe verloren und dumme Tore kassiert“, berichtete VfL-Trainer Bernd Döring nach dem Spiel. Der AKV sei besser und aggressiver gewesen. „In der zweiten Halbzeit haben sie die Führung nur noch verwaltet. Wir waren nicht in der Lage, etwas dagegenzusetzen“, sagte Döring.

Borussia Salzgitter II – SV Union Salzgitter II 2:1 (2:1). Tore: 0:1 Prause (25.), 1:1 Ay (35.), 2:1 Demirel (44.).

Auf dem A-Platz im Stadion am Salzgittersee entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, die mit dem direkten Freistoßtor durch den Unioner Niklas Prause das erste Highlight bekam (25.). Die Gastgeber drehten das Spiel aber noch vor der Pause. „In der zweiten Halbzeit mussten wir dann vor allem in der Abwehr hart arbeiten und wurden am Ende belohnt“, freute sich Borussia-Trainer Ulhak Kalkan.

Fortuna Lebenstedt II – SV Innerstetal II 3:5 (1:0). Tore: 1:0 Schumann (41.), 1:1 M. Hartmann (46.), 2:1 Höhn (56.), 2:2 M. Hartmann (59.), 2:3 Tillig (65.), 2:4 M. Hartmann (67.), 3:4 Schumann (73.), 3:5 M. Hartmann (88.).

Zweimal gingen die Gastgeber in Führung, zweimal glich der SV Innerstetal II schnell aus. „Zu schnell für meine Begriffe, dabei hatten wir vor dem 2:2 sogar die große Chance auf das 3:1“, sagte Fortuna-Trainer Kevin Amendy. Ein Doppelschlag zum 4:2 ebnete dann den Auswärtssieg für den SVI II. „Wir sind heute an unserer Chancenverwertung gescheitert“, betonte Amendy.

FSV Fuhsetal – Germania Bleckenstedt II 4:2 (1:1). Tore: 0:1 Latzel (14.), 1:1 Stark (22.), 2:1 Freckmann (54.), 3:1 Schaap (65.), 3:2 Ates (69., Elfmeter), 4:2 Töpler (86.).

FSV-Trainer Fred Matejasik hatte vor der Partie Personalsorgen. Lediglich zwölf Spieler standen ihm zur Verfügung, wovon einer nach der ersten Halbzeit zur Arbeit musste. „Was die Jungs unter diesen Bedingungen und bei der Hitze geleistet haben, war stark. Es war ein verdienter Sieg“, sagte Matejasik.

Staffel 3

Borussia Salzgitter – TuS Cremlingen II 3:3 (3:1). Tore: 1:0 Tebis (10.), 2:0, 3:0 Fazlic (23., 27.), 3:1, 3:2 Kistner (45.+3, 58.), 3:3 Hirche (90.+12). Besonderes: Rot Borussia (56.), Gelb-Rot Cremlingen (60.), Gelb-Rot Borussia (76.).

Nach einer halben Stunde führte die Borussia komfortabel mit 3:0, dann wurde das Spiel von Seiten der Gäste zweikampfbetonter geführt. Drei Platzverweise – zwei für Borussia, einer für Cremlingen – waren die Folge. Außerdem kassierten die Hausherren drei Tore aus Freistößen heraus – das letzte in der 12. Minute der Nachspielzeit. „Wir haben es verpasst, unsere Chancen zu nutzen und den Sack zuzumachen“, so Borussia-Trainer Björn Veckenstedt.

