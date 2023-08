Thiede gewinnt das Auftakt-Derby gegen Vahdet Salzgitter II

Zum Auftakt der Saison in der Fußball-Nordharzliga hat Viktoria Thiede das Derby gegen den KSV Vahdet Salzgitter II mit 3:1 (0:0) für sich entschieden. Alle Tore fielen in der zweiten Halbzeit.

Nur wenig Highlights in der ersten Halbzeit

Hektisch begann die Partie, in der Thiede nahezu durchgehend die spielbestimmende Mannschaft war. Die erste Möglichkeit vergab Viktorias Jan Elsner, der die Flanke von Neuzugang Marvin Pramme im gegnerischen Strafraum nicht kontrollieren konnte (13.). Mit Ballbesitz versuchte Vahdet den Spielfluss der Gastgeber zu stören. Das klappte nicht immer. Die beiden KSV-Abwehrspieler Kadir Celik und Muhammet-Bilal Demir spielten sich den Ball vor dem Strafraum hin und her, bevor Marvin Pramme dazwischen ging, den Ball jedoch übers Tor schoss (27.). Das war es dann auch schon an Highlights in Halbzeit 1.

Neuzugang Pramme bringt Viktoria Thiede in Führung

Die zweiten 45 Minuten wurden da schon turbulenter. Während Elsner mit einem Kopfball noch scheiterte (47.), machte es Pramme besser, umkurvte Gäste-Keeper Meric Es und schob zur verdienten Führung ein (50.). Kurz darauf erhöhte der eingewechselte Engin Yüksek aus 20 Metern auf 2:0 für Thiede (55.). Die Partie passte sich dann etwas den hochsommerlichen Temperaturen an: Hitzig, aber nicht unfair hatte Schiedsrichter Dennis Kasten nun mehr zu tun. Spannung kam kurzzeitig auf, als Vahdets Cem Yalcin den Ball zum 1:2-Anschlusstreffer ins Thieder Tor spitzelte (78.). In der Nachspielzeit machte der eingewechselte Niklas Gottsleben dann alles klar für seine Viktoria (90.+3).

„Ich bin sehr zufrieden. Wir haben die taktischen Vorgaben eingehalten und in den richtigen Momenten die Tore erzielt“, war Viktorias Trainer Hasan Örs nach dem Spiel zufrieden.

Tore: 1:0 Pramme (50.), 2:0 Yüksek (55.), 2:1 Yalcin (78.), 3:1 Gottsleben (90.+3).

