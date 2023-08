3:2 – Fortuna verwaltet sich zum Auswärtserfolg

Maurice Meyer (in Blau, vorn) und Fortuna Lebenstedt hatten beim 3:2-Auswärtssieg in Wolfenbüttel über weite Strecken alles unter Kontrolle.

Fortuna Lebenstedt behält seine weiße Weste in der Fußball-Bezirksliga. Nachdem die Krähenrieder Jungs vergangenes Wochenende spielfrei waren, gelang ihnen am Sonntag ein 3:2 (3:1)-Erfolg beim MTV Wolfenbüttel II und damit der zweite Saisonsieg im zweiten Spiel. Eine schwere Verletzung von Can Muhammed Alkasi trübt jedoch die Freude über den Erfolg.

Alkasi verletzt sich am Knie

Die erste Hälfte lief voll nach dem Geschmack der Gäste. Nach zwei langen Bällen in die Spitze schlugen Raul Lora-Moreno (6.) und Rick Liebig (10.) früh zu und brachten die Fortuna mit 2:0 in Front. „Wir hatten größtenteils alles im Griff“, freute sich Trainer Daniel Reinsch über den Auftritt seiner Mannschaft. Mitte des ersten Durchgangs verletzte sich dann Can Muhammed Alkasi am Knie. „Er musste direkt ins Krankenhaus. Das Kreuzband ist wohl laut einer ersten Untersuchung nicht betroffen, aber das sah wirklich nicht gut aus“, so Reinsch. Auf den Schock folgte dann auch noch der Anschlusstreffer des MTV kurz vor der Pause. „Bei einem Standard laden wir den Gegner zum Toreschießen ein“, ärgerte sich der Coach, der jedoch kurz darauf und noch vor dem Halbzeitpfiff das 3:1 durch seinen Stürmer Lora-Moreno bejubeln durfte.

Fortuna geht in den Verwaltungsmodus

„In der zweiten Halbzeit sind wir dann auch ein bisschen den Temperaturen geschuldet in den Verwaltungsmodus gegangen und haben das Fußballspielen quasi eingestellt“, erklärte Reinsch. Der MTV Wolfenbüttel II kam abermals auf einen Treffer heran (86.) und drückte im Anschluss sogar auf den Ausgleich. „Aber richtig gefährlich wurde es nicht. Wir haben das dann alles sauber wegverteidigt in den Schlussminuten. Alles in allem war das ein verdienter Sieg für meine Mannschaft“, freute sich Reinsch über die drei Punkte. Am Mittwoch geht es für seine Jungs im Bezirkspokal gegen Spitzenreiter TSG Bad Harzburg weiter.

Tore: 0:1 Lora-Moreno (6.), 0:2 R. Liebig (10.), 1:2 Joe (44.), 1:3 Lora-Moreno (45.+4), 2:3 Kara (86.).

