MTV Wolfenbüttel II bleibt Üfingens Ansgtgegner

Im zehnten Spiel gegen den MTV Wolfenbüttel II setzte es am Sonntag die achte Niederlage für den TSV Üfingen in der Fußball-Bezirksliga. Beim 2:3 (1:2) auf der Meesche stand die Üfinger Abwehr zu wacklig und die Stürmer waren zu ungenau in ihren Abschlüssen.

Eigentlich war alles wie immer: Der TSV Üfingen reiste nach Wolfenbüttel, lieferte die drei Punkte beim MTV Wolfenbüttel II ab und kehrte mit leeren Händen zurück nach Hause. „Wir haben heute in der Abwehr nicht so sicher gestanden, wie sonst“, haderte TSV-Coach Frank Leitermann mit der Leistung seiner Hintermannschaft. Die Gastgeber nutzten diese Unzulänglichkeiten zur 2:0-Führung nach knapp einer halben Stunde. TSV-Stürmer Phillip Lüer brachte sein Team mit dem 1:2-Anschlusstreffer jedoch wieder zurück ins Spiel (36.).

In der zweiten Halbzeit stellte Üfingens Trainer Frank Leitermann auf ein 4-4-2 um. Der Systemwechsel hätte sich fast gelohnt: Lukas Kamann vergab die große Ausgleichschance kurz nach Pause jedoch. „Das 1:3 hat uns dann den Zahn gezogen. Für mich unverständlich, wie der Schütze am Fünf-Meter-Raum weit und breit keinen Gegenspieler haben kann“, so Leitermann über die Vorentscheidung in der 73. Spielminute. Das 2:3 kam dann zu spät.

Tore: 1:0 Joe (5.), 2:0 Böder (27.), 2:1 Lüer (36.), 3:1 Böder (73.), 3:2 Bischoff (90.+3/ET).

mh

