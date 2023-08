Der KSV Vahdet tut sich nur in der ersten Halbzeit schwer

Einen ungefährdeten 4:0 (1:0)-Erfolg feierte Fußball-Bezirksligist KSV Vahdet Salzgitter am Sonntag vor heimischer Kulisse gegen den chancenlosen Aufsteiger SC 18 Harlingerode. Nach dem 1:1-Remis bei Germania Wolfenbüttel vor einer Woche holte das Team von Trainer Veysel Polat somit den ersten Saisonsieg.

Allerdings machten es sich die Gastgeber in der ersten Hälfte selbst schwer und fanden nicht die gewünschten Räume, um einen tödlichen Pass spielen zu können. Zudem trafen sie auf einen Gegner, der sich vornehmlich auf die Defensive konzentrierte. So dauerte es nach überlegenem Spiel bis zur 36. Minute, ehe KSV-Kapitän Hüseyin Demir einen Foulstrafstoß sicher zur hochverdienten 1:0-Führung verwandelte. Zuvor war Kürsat Özdogan im Strafraum gelegt worden. Aus dem Spiel heraus erarbeiteten sich die Hausherren jedoch in den ersten 45 Minuten nur wenige Chancen gegen tiefstehende Harlingeröder. Lediglich Ali Elibol scheiterte zweimal mit seinen Versuchen an Lukas Riesche im Gästetor (33., 40.). „Das hätten wir vor der Pause besser machen können. Unsere Vorgaben wurden dabei zu selten umgesetzt“, sagte KSV-Trainer Veysel Polat nach der Partie.

Das sollte sich aber in der zweiten Hälfte ändern. „Wir haben die Taktik in der Kabine noch einmal durchgespielt und es dann besser als in der ersten Hälfte gemacht“, so der Coach. Das lag vor allem an dem frühen Stören bei den seltenen Angriffsbemühungen der Gäste, so dass sich automatisch Räume ergaben, die dann blitzsauber zum Torabschluss genutzt wurden. „Wir sind nach dem Wechsel sehr diszipliniert aufgetreten und haben verdientermaßen schöne Treffer erzielt. Das gibt so früh in der Saison natürlich einen richtigen Motivationsschub und Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben. Unser Ziel bleibt es, oben mitspielen zu wollen“, lobte Polat sein Team, das in der zweiten Hälfte die vorgegebene Taktik super umsetzte und dafür belohnt wurde.

Das schönste Tor des Nachmittags gelang Tayfun Durmus mit seinem satten 20 Meter-Distanzschuss in den Winkel (57.). Spätestens mit dem 3:0 durch Ranko Sankovic nach einer Stunde war die Vorentscheidung gefallen. Der Routinier sorgte dann in der 68. Spielminute auch für den verdienten 4:0-Endstand, wodurch der KSV Vahdet mit vier Punkten nach zwei Spielen voll im Soll liegt.

Tore: 1:0 Hüseyin-Omar Demir (36./Elfmeter), 2:0 Tayfun Durmus (57.), 4:0 Ranko Sankovic (60., 68.).

