TSV Salzgitter gewinnt das Lebenstedter Derby nach wildem Ritt

Lebenstedt. Der Nordharzligist setzt sich beim klassentieferen SV Borussia mit 5:4 durch und steht in Runde 2.

Foul von Borusse Aurel Stratienco (in Blau) an TSV-Kapitän Jannick Kirschner, das ungeahndet blieb.

In einer torreichen Erstrundenpartie im Fußball-Kreispokal mühte sich Nordharzligist TSV Salzgitter am Sonntag zu einem 5:4 (3:1)-Sieg beim Nordharzklassisten Borussia Salzgitter.

TSV Salzgitter geht früh mit 2:0 in Führung

Der Favorit legte gut los: Nach einem vermeintlich missglückten Fallrückzieher von Timothy Ernst landete der Ball vor den Füßen von Moumen Aljallod, der aus kurzer Distanz zur 1:0-Führung traf (4.). Die klassentieferen Borussen wirkten wenig geschockt. Muhammet Tebis satter Torschuss aus 15 Metern verlangte TSV-Keeper Justin Radmer alles ab (10.). Ein Foul von Borusse Aurel Stratienco an TSV-Kapitän Jannick Kirschner im eigenen Strafraum eröffnete den Gästen die Chance, die Führung per Strafstoß auszubauen. Vom Punkt traf Ali Dia sicher (14.).

Die Hausherren blieben jedoch weiter am Ball. Einen abgewehrten Schuss von Vadim Stahmic verwertete Ali Hashem zum 1:2-Anschlusstreffer (21.). Noch vor der Pause gelang es den Galliern jedoch, die alte Tordifferenz wieder herzustellen. Eine Flanke von Ali Dia verwandelte Fotius Moussis per Kopfball zum 3:1-Halbzeitstand (33.).

Gallier starten stark in die zweite Halbzeit

Ähnlich stark begannen die Gallier die zweite Halbzeit. Einen Schuss wehrte Borussen-Torwart Krzysztof Drag vor die Füße von Jannick Kirschner ab, der problemlos zum 4:1 traf (53.). Mit der Führung im Rücken agierten die Gäste fortan etwas sorglos. Muhammet Tebis nutzte die Nachlässigkeit in der TSV-Abwehr. Sein ungehinderter Schuss aus der Strafraumecke landete unhaltbar im Tor zum 2:4 (62.). Auf der Gegenseite versäumte es die Borussen-Abwehr auf Abpraller zu achten. TSV-Kapitän Kirschner war mit dem 5:2 erneut zur Stelle, als der Schuss von Can-Lukas Kuppka bei ihm landete (79.).

Nur wenige Minuten später verkürzte Borussia erneut. Muhammet Tebis wuchtete den Ball per Volleyabnahme zum 3:5 ins obere TSV-Toreck (84.). Es sollte noch nicht der Schlusspunkt sein. In der Nachspielzeit kamen die Gastgeber per Strafstoß noch zum 4:5-Anschlusstreffer (90.+5). Dann war Schluss.

Borussen-Trainer Björn Veckenstedt war mit der Leistung seiner Elf nicht unzufrieden: „Wir haben leidenschaftlich gekämpft. Leider haben wir dann auch zu viele Tore bekommen.“ Sein Gegenüber Yasin Bayrakdar sprach hingegen von einem „schwierigen Saisonauftakt“, bei dem das Ergebnis „im Vordergrund“ stand.

Tore: 0:1 Aljallod (4.), 0:2 Dia (14./Elfmeter), 1:2 Hashem (21.), 1:3 Moussis (33.), 1:4 Kirschner (53.), 2:4 Tebis (62.), 2:5 Kirschner (79.), 3:5 Tebis (84.), 4:5 Salibasic (90.+2/Elfmeter)

