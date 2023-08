Eine gute Kombination reicht Fortuna Lebenstedt

Maurice Meyer und Fortuna Lebenstedt (vorne in Rot) haben sich am Donnerstagabend gegen den FC Wenden durchgesetzt und stehen in der dritten Runde des Fußball-Bezirkspokals.

Fortuna Lebenstedt folgt dem SC Gitter und steht in der dritten Runde des Fußball-Bezirkspokals. Der Bezirksliga-Vizemeister schlug den FC Wenden am Donnerstagabend zu Hause mit 1:0 (1:0) und trifft nun auf den Liga-Konkurrenten und Landesliga-Absteiger TSG Bad Harzburg.

Das Spiel begann direkt mit der ersten Chance für die Hausherren: Eine verunglückte Flanke von Urlaubsrückkehrer Jan Pote wurde brandgefährlich, verpasste das Tor aber knapp. Fortunas Spielgestalter Rick Liebig versuchte in der Folge, seine Spitzen Pote, Lennart Gauger und Raul Lora-Moreno immer wieder mit Diagonalbällen in Szene zu setzen, hatte aber in den ersten 25 Minuten noch nicht den richtigen Touch in seinen Anspielen.

Das änderte sich in der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit. Liebig setzte seine Mitspieler gekonnt ein, wodurch die Gastgeber immer mehr Oberwasser bekamen. Wenden kam lediglich durch Marcel Baschin zu zwei Chancen, die Tim Eisfeld im Krähenrieder Tor aber sicher vereitelte (23., 29.).

In der 32. Minute war es dann Raul Lora-Moreno der nach einer Kombination über Rouven Katzmartzyk, Rick Liebig und Lennart Gauger vom Elfmeterpunkt aus zum 1:0 abschloss und damit auch den Halbzeitstand besorgte. Auch, weil Can Muhammed Alkasi und Luke Norman ihre Chancen im Anschluss jeweils nach Eckbällen nicht reinmachten. „Wir mussten uns erst an den Kunstrasenplatz gewöhnen, sind dann aber verdient in Führung gegangen und müssen nun in der zweiten Halbzeit nachlegen“, sagte Fortuna-Coach Daniel Reinsch in der Pause.

Aus dem Vorhaben wurde leider nichts – im Gegenteil. Mit zunehmender Spieldauer verflachte die Partie immer mehr. Fünf Wechsel in den letzten 20 Minuten aufseiten der Fortuna sorgten auch für keinen besseren Spielfluss. Der Gast aus Braunschweig drückte zwar etwas mehr, ohne dabei aber zwingend zu werden. Die Krähenrieder Jungs verpassten es gleichzeitig, durch einen Konter für die endgültige Entscheidung zu sorgen. So blieb es beim knappen 1:0, aber verdienten Weiterkommen. „In der ersten Halbzeit hat mir das gefallen. Hinten raus wurde es etwas zäh. Aber der Sieg geht auf jeden Fall in Ordnung. Jetzt freuen wir uns auf das spielfreie Wochenende“, sagte Trainer Reinsch nach dem Spiel.

Tor: 1:0 Lora-Moreno (32.).

Fortuna: Eisfeld – Liebig, Meyer (78, Arab), Lora-Moreno, Pote (68. Doleschek), Katzmartzyk, Norman (72. Rabbas), Gauger (89. Tilmans), Blania, Zaube (80. Wulf), Alkasi.

