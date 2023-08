Bleckenstedt gelingt der Traumstart

Bleckenstedts Thomas Sonntag (in Blau) machte mit seinem Traumtor in der 78. Minute den Deckel auf die Partie gegen den SV Lengede.

Erstes Landesliga-Spiel, erster Landesliga-Sieg: Die Fußballer von Germania Bleckenstedt sind perfekt in ihre Premierensaison gestartet. Das 3:0 (2:0) gegen den SV Lengede war am Ende verdient und sorgte für zufriedene Gesichter rund um den Zolldamm.

Der Aufsteiger zeigte sich von Beginn an gut erholt von der 0:3-Niederlage unter der Woche im Bezirkspokal beim TSC Vahdet Braunschweig. Mit hoher Ballsicherheit und starkem Pressing ließen die Blau-Gelben den Gast aus Lengede gar nicht erst zum Spielaufbau kommen. Gleichzeitig nahm die Truppe von Trainer Gökhan Arikoglu die intensive Zweikampfführung in der Landesliga sofort an.

Ex-Lengeder Jatta bringt Bleckenstedt in Führung

Dementsprechend war die frühe Führung nach sechs Minuten nicht unverdient. Und diese fiel unter die Kategorie „ausgerechnet“: Neuzugang Nummer 1, Luei Omar, flankte butterweich auf den Kopf von Neuzugang Nummer 2, Lamin Jatta, der den Ball sicher zum 1:0 im Gehäuse der Lengeder versenkte. Jatta war erst in diesem Sommer von Lengede an den Zolldamm gewechselt.

Keine zehn Minuten später war Bleckenstedts Torjäger vom Dienst erstmals in dieser Saison zur Stelle. 55-Tore-Mann Rico Frank setzte sich an der Strafraumkante durch und machte das 2:0 mit einem strammen Schuss aus spitzen Winkel in den Knick.

Erst in den letzten 10 Minuten der ersten Halbzeit kam Lengede etwas besser auf, konnte sich aber keine nennenswerte Torchance erspielen. Insgesamt ein schwacher Auftritt des etablierten Landesligisten gegen den Neuling bis dahin.

Rafael Frei hält die Null

In der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild. Der SV Lengede kam schwungvoll aus der Kabine und drückte auf den Ausgleich. „Das war von uns auch ein Stück weit so gewollt“, sagte Germania-Coach Gökhan Arikoglu nach der Partie. Die Taktik ging auf. Denn in den zwei, drei gefährlichen Situationen der Gäste war Bleckenstedts Keeper Rafael Frei hellwach und hielt stark.

In die absolute Drangphase der Lengeder hinein hatte ein weiterer Neuzugang seinen großen Auftritt. Stürmer Thomas Sonntag ließ im Strafraum gleich mehrere Gegenspieler stehen und zirkelte den Ball unhaltbar in den Winkel (78.). Der Königstransfer der Bleckenstedter scheint nach seinem Dreierpack im Finale der Stadtmeisterschaft gegen den SC Gitter (5:1) endgültig bei seinem neuen Verein angekommen zu sein.

„Es war über die 90 Minuten ein sehr guter Auftritt“

Angekommen ist auch seine neue Mannschaft – und zwar in der Landesliga. „Wir sind sehr zufrieden mit diesem Auftakt. Die Jungs haben alle Vorgaben von uns perfekt umgesetzt. Es war über die 90 Minuten ein sehr guter Auftritt meiner Mannschaft. Vor allem sind wir froh, dass wir zu Null gespielt haben“, sagte Bleckenstedts Coach Gökhan Arikoglu nach dem ersten Landesliga-Erfolg der Vereinshistorie.

Tore: 1:0 Jatta (6.), 2:0 Frank (14.), 3:0 Sonntag (78.).

Germania Bleckenstedt: Frei – Pieper, Jatta, Henke – Bagci (78. Rudolf), Seker, Omar (68. Schächtel), Reiswich, Frank (78. Stumpe) – Darboe (68. Debus), Sonntag (83. Uysal).

SV Lengede: Makiela – Probst, Karger, Lemke, Gatermann (74. Erbrecht) – Podelska, Burkutean (46. Kaba), Mustapha (29. Bahlo), Meinecke (64. Pampuch) – Folchmann (82. Kocak), Fassa.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de