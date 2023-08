Fußball-Bezirksliga Fortuna Lebenstedt will Platz 2 bestätigen

Jan Pote (links) und Jan Zaube (rechts) wollen auch in der kommenden Saison über Tore der Fortuna jubeln. Dann allerdings ohne Florian Eggert (Nr. 6), der nicht nur dem Wiedehopp den Rücken gekehrt, sondern seine Fußballer-Laufbahn beendet hat.

Lebenstedt. In der vergangenen Bezirksliga-Saison belegte Fortuna Lebenstedt Platz 2 – eine Leistung, die das Team in der neuen Spielzeit bestätigen will.