Sonntag trifft, Bleckenstedt jubelt

Der FC Germania Bleckenstedt hat das Finale um die Fußball-Stadtmeisterschaft gegen den SC Gitter mit 5:1 (2:1) für sich entschieden und damit seinen Titel verteidigt. Zur Pokalübergabe war Salzgitters Oberbürgermeister Frank Klingebiel gekommen und gratulierte dem Sieger und dem Zweitplatzierten. Klingebiel lobte Germania Bleckenstedt zudem für die Ausrichtung der Pokalspiele. Diese Woche koste viel Kraft und Engagement, damit alles reibungslos ablaufe, sagte er.

Matchwinner der Partie bei bestem Fußball-Wetter war Thomas Sonntag, der einen Dreierpack schnürte und Bleckenstedt auf die Gewinnerstraße steuerte. Dabei legte der Landesliga-Aufsteiger los wie die Feuerwehr, so dass die Mannen von Trainer Gökhan Arikoglu bereits nach sechs Minuten durch Sonntags Kopfballtreffer nach einer Ecke in Führung lagen. Wiederum Sonntag, der vom Regionalligaabsteiger VfV Borussia 06 Hildesheim zu den Germanen gewechselt war, besorgte auch das schnelle 2:0 (15.).

Gitter schlägt zurück und bietet Bleckenstedt Paroli

Wer gedacht hatte, dass es so weitergeht, sah sich getäuscht. Denn Gitter gab sich nicht so schnell auf und markierte in der 18. Minute den 1:2-Anschlusstreffer. In dieser Phase der fairen Partie agierten beide Teams auf Augenhöhe, was sich bis zum Pausentee fortsetzte.

Nach dem Wechsel dauerte es indes nicht lange bis zum 3:1. Für den schönen Treffer zeichnete Luei Omar verantwortlich, der bis zu seiner Auswechslung ein klasse Spiel ablieferte und weite Wege zurücklegte. Nach dem Tor übernahm Germania immer mehr das Zepter und gab es auch nicht mehr aus der Hand. Lohn für das beherzte Auftreten waren die Treffer 4 und 5. Zum 4:1 (61.) traf erneut Sonntag, den 5:1-Endstand (78.) besorgte Felix Stumpe, indem er einen über rechts gefahrenen Angriff nach präziser Hereingabe vollendete.

Thomas Sonntag ist eine „echte Bereicherung“ für den FC Germania

Für Germania-Coach Arikoglu war es ein verdienter Sieg, der sogar noch höher hätte ausfallen können. „Die Chancen dafür waren in der zweiten Hälfte vorhanden“, sagte er und lobte vor allem die Klassevorstellung von Thomas Sonntag. „Der Junge ist eine echte Bereicherung für unser Team und eine ideale Ergänzung zu Rico Frank, der verhindert war. Allerdings haben wir den Gegner durch den Anschlusstreffer stark gemacht. Ansonsten ist meine Mannschaft diszipliniert aufgetreten und hat ihre Aufgabe super gelöst. Außerdem funktionierte die Rotation ganz gut“, bilanzierte der Trainer, dessen Team die letzten 20 Minuten mit zehn Mann bestritt, da nach einer Verletzung keine Auswechselmöglichkeit mehr bestand. Trotzdem fiel noch das 5:1.

Die gewonnene Stadtmeisterschaft sei laut Arikoglu „ein richtig guter Schub“ für den Liga-Start. Auch Gitters Coach Michael Bock sprach von einem verdienten Sieger. „Wir haben gegen die beste Mannschaft des Turniers verloren.“ Die Bleckenstedter hätten ein enormes Tempo vorgelegt und seien in der Breite optimal aufgestellt. „Sie haben auf dem Platz stets eine Antwort parat“, ergänzte Bock.

Tore: 1:0, 2:0 Sonntag (6., 15.), 2:1 Adam (18.), 3:1 Omar (49.), 4:1 Sonntag (61.), 5:1 Stumpe (78.).

